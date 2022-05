Liverpool kræver svar: - Dybt skuffede

Liverpool køber ikke UEFAs forklaring på den skandaløse optakt til Champions League-finalen.

Den engelske storklub har kort efter slutfløjtet i Paris reageret med en officiel erklæring, hvor klubben kræver, at tingene bliver undersøgt til bunds.

- Vi er dybt skuffede over indgangsproblemerne på stadion og sammenbruddet af sikkerheds-foranstaltningerne, som Liverpools fans oplevede i aften på Stade de France, skriver klubben.

- Tilhængere skulle ikke opleve episoder, som vi var været vidne til i aften.

- Vi har officielt anmodet om en formel undersøgelse af årsagerne til disse uacceptable begivenheder, konstaterer klubben.

Den lokale avis, Liverpool Echo, bemærker i sin artikel omkring klagen fra Liverpool, at der allerede i optakten til kampen blev rejst bekymringer fra klubben omkring sikkerheden ved Stade de France.

Der var optræk til panik ved stadion. Foto: Fernando Kallas/Ritzau Scanpix

Grundet massive problemer med at få tusinder af Liverpool-fans ind på stadion blev den største kamp i klubfodbold udsat i mere end en halv time.

Beskeden på stadion var, at det skyldtes sent ankomne fans. Åbenbart en lodret løgn som ikke var omtalt i den senere konklusion fra UEFA.

Adgangen til stadion gik helt i stå i kaosset. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Måske er det værd at erindre, at UEFA sidste sommer uden at rødme hævdede, at EM-kampen mellem Finland og Danmark blev genoptaget efter ønske fra spillere på begge hold.

Det afvise landstræner Kasper Hjulmand kategorisk efterfølgende.

I stedet er UEFA nu landet på, at mange falske billetter blandt Liverpool-fans ved indgangen blev afvist af scannerne, hvilket fik køerne til portene til at vokse massivt.

Det skabte kaotiske scener med skræmte fans, der blev mast, mens andre beregnende typer i kaosset udnyttede det til at tiltvinge sig adgang til stadion ved at springe over sikkerhedshegnet.

Fans med falske billetter skabte kø ved indgangene. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Politiet reagerede med at bruge peberspray mod de ventende fans.

På den facon gav det minder om den skandaløse optakt til EM-finalen på Wembley sidste år, hvor engelske fans stormede portene.

Det ligner efterhånden en uhyggelig tendens omkring store kampe, at kyniske typer udnytter det til at skabe kaos, som får sikkerheden til at bryde sammen.