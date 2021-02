Liverpool nægtet adgang til Tyskland

Se kvartfinale i Copa del Rey i dag. Få adgang lige her (+)

Der bliver ingen Champions League-kamp på Red Bull Arena i Leipzig, når turneringen vender tilbage med første omgang af 1/8-finalerne 16. februar.

Her skulle Liverpool ellers have gæstet Yussuf Poulsen og co., men de tyske indrejseregler sætter en stopper for det.

De forbyder nemlig personer fra England at komme ind i landet til og med 17. februar - og derfor havde begge mandskaber håbet på, at der i dette ene tilfælde kunne ydes en dispensation - det kan der nemlig i 'særlige tilfælde'.

Svaret fra det tyske forbundspoliti kom torsdag - og det var nedslående.

- Forbundspolitiet har i dag informeret RB Leipzig, at det beskrevne tilfælde ikke falder ind under 'særlige tilfælde', informerer en talskvinde fra indenrigsministeriet ifølge telegrambureauet DPA.

Det stiller RB Leipzig i et stort dilemma. For reglerne foreskriver, at det i sådan en situation er hjemmeholdets ansvar at finde en alternativ lokation, kampen kan spilles på. Det er også hjemmeholdet, der oppebær udgifterne ved sådan en flytning.

Ydermere er administrationen i Leipzig sat under pres af, at UEFA skal have et nyt spillested bekræftet 8. februar - altså på mandag.

Sker det ikke, kan RB Leipzig i værste fald tabe kampen 3-0, hvilket stiller dem vanvittigt dårligt forud for returkampen på Anfield 10. marts.

Det forlyder, at der arbejdes på en løsning i London, hvor flere forskellige stadioner kan komme i spil. En anden løsning er at bytte om på de to opgør og spille det første i Liverpool for så at håbe på, at reglerne i Tyskland er blevet lempet til 10. marts.

