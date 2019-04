Liverpool på semifinalekurs efter lynstart

Liverpool er på direkte kurs mod et indtog i Champions League-semifinalen for andet år i træk.

Hjemme på Anfield vandt det engelske tophold 2-0 over FC Porto fra Portugal i det første kvartfinaleopgør og har dermed et prægtigt udgangspunkt inden returkampen i næste uge.

En tidlig føring gav Liverpool kontrol over begivenhederne, og gæsterne havde det svært, når tempoet blev skruet i vejret.

Portugiserne havde dårligt nået at finde deres egne fødder, før bolden for første gang lå i nettet.

Efter mindre end fire minutters spil fik Roberto Firmino lagt bolden tilbage til Naby Keita på kanten af straffesparksfeltet. Guineanerens afslutning fik en afretning på vejen og snød Iker Casillas i Porto-målet.

Keita scorede sit første sæsonmål mod Southampton i fredags, så måske har den dyrt indkøbte midtbanespiller endelig fundet opskriften på succes i sin nye klub.

Efter 26 minutter var den gal igen i Portos forsvar, og denne gang var det Firmino selv, der havde sidste fod på bolden.

Jordan Henderson fandt den fremstormende Trent Alexander-Arnold med en perfekt dybdeaflevering, og den unge højreback sendte kuglen lige i fødderne på Firmino, der let kunne score.

Gæsterne var ikke uden muligheder, og især den kraftfulde angriber Moussa Marega gav Dejan Lovren og Virgil van Dijk noget at se til i Liverpools forsvar.

Liverpool kom dog til pausen med et tomålsforspring, og den røde dominans fortsatte i begyndelsen af anden halvleg.

Sadio Mané fik bolden i nettet, men var lige akkurat i offsideposition. Og som tiden gik, gik noget af intensiteten ud af Liverpools spil.

Porto gik på jagt efter et vigtigt udebanemål, men gæsterne turde ikke sende mange folk frem i offensiven og formåede ikke for alvor at true Alisson Becker i Liverpool-buret.

Nogen stor anden halvleg blev det ikke. Men resultatet kunne hjemmepublikummet ikke klage over, og det engelske mandskab er storfavorit til at spille sig blandt de fire bedste i den lukrative turnering.

Returkampen spilles onsdag 17. april på Estádio do Dragão i Porto.

