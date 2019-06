Liverpool-profil kan skrive historie i CL-finalen

Hvis Trent Alexander-Arnold som ventet spiller med i Champions League-finalen lørdag aften i Madrid, når Liverpool og Tottenham krydser klinger, skriver den unge back fodboldhistorie.

For Alexander-Arnold er ikke bare ung. Han er rigtig ung. Blot 20 år gammel.

Og nu har han muligheden for at spille sin anden Champions League-finale i træk!

Der er spillere, der har opnået to finaler i en yngre alder, men ingen, der har spillet kampene fra start.

Den hidtil yngste spiller er italienske Christian Panucci, der i dag er gået hen og blevet 46 år. Men dengang i 1990'erne, hvor han tørnede ud for AC Milan var han fortsat purung og blot 22 år, da han gik på banen til sin anden finale i træk mod Ajax i 1995.

Da havde han allerede været med i ydmygelsen af FC Barcelona året forinden.

Tre mand i forsvaret er med igen

Folk som Nwankwo Kanu, Patrick Kluivert og Iker Casillas har spillet to CL-finaler yngre end Alexander-Arnold, men ingen af dem har været med fra start i begge kampe.

Alexander-Arnold vil med al sandsynlighed være en af tre forsvarsspillere hos Liverpool, der også var med i Kiev sidste år, hvor modstanderen hed Real Madrid. Og det bliver klimakset efter et drøn af en sæson, hvor han har leveret ikke færre end 15 målgivende afleveringer.

Således ventes Andrew Robertson og Virgil van Dijk også at spille mod Tottenham i Madrid.

Christian Panucci jubler med blandt andre Fernando Hierro og Davor Suker, da det spanske mesterskab er en kendsgerning efter en 3-1-sejr over Atletico 14. juni 1997. Foto: Paraday/AP/Ritzau Scanpix

Og manager Jürgen Klopp er fuld af lovord for sin unge back, der var en af de væsentligste årsager til, at FC Barcelona blev blæst omkuld i den utrolige semifinale på Anfield.

- Du er nødt til at være en normal spiller med ekstraordinære evner. Tag Kylian Mbappé. Jeg så ham, da han var 16, og alle vidste, at han ville blive utrolig. Og han er en sød fyr og en verdensklasse-spiller. Han er et godt eksempel for den næste generation.

- Trent Alexander-Arnold er et andet godt eksempel. Fra dag et gjorde han alt for at være sig selv. Hans udgangspunkt var, at ’jeg må lære, så det vil jeg gøre, og der vil så komme en dag, hvor jeg spiller’.

Stadig langt op

- Når den dag kommer, hvor han ikke spiller, stiller han ikke spørgsmål ved min dispostion. Han ved, at jeg har tænkt over det, så det behøver han ikke. Det er ret smart, hvis jeg skal være ærlig, sagde tyskeren.

Hvor Alexander-Arnold kan skrive historie på den ene front, er han fortsat et godt stykke fra at nå toppen blandt de spillere, der har været i flest Champions League-finaler.

Dog vil han sandsynligvis som føromtalte forsvarskollegaer, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané, der alle var med i finalen sidste år, komme op på to Champions League-finaler i karrieren.

Hos Tottenham har ingen af spillerne i truppen tidligere optrådt i finalen i den fornemmeste klubturnering.

Flest Champions League-finaler siden 1993

6 finaler

Paolo Maldini, Italien

AC Milan

1993, 1994, 1995, 2003, 2005 og 2007

Sejre: 1994, 2003 og 2007

Paolo Maldini holder rekorden for flest finaler i Mesterholdenes Europa Cup OG Champions League tilsammen. Otte i alt. Og legenden har vundet de seks med Milan! Foto: Gianmattia D'Alberto/Lapresse/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo, Portugal

Manchester United og Real Madrid

2008, 2009, 2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2008, 2014, 2016, 2017 og 2018

Cristiano Ronaldo har vundet sin femte CL-finale - og den fjerde med Real Madrid i 2018 efter finalesejr over Liverpool. Ingen andre har vundet så mange Champions League-finaler som ham. Foto: Pavel Golovkin/Reuters/Ritzau Scanpix

5 finaler

Clarence Seedorf, Holland

Ajax, Real Madrid og AC Milan

1995, 1998, 2003, 2005 og 2007

Sejre: '95, '98, '03 og '07

Clarence Seedorf har rekorden for CL-triumfer med flest klubber - nemlig tre. Her med Kaká og Milan i 2007. Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Edwin van der Sar, Holland

Ajax og Manchester United

1995, 1996, 2008, 2009 og 2011

Sejre: 1995 og 2008

Edwin van der Sar kysser pokalen den våde aften i Moskva, hvor Chelsea og John Terry var snublet i straffesparkskonkurrencen. Foto: Sergey Ponomarev/AP/Ritzau Scanpix

Patrice Evra, Frankrig

AS Monaco, Manchester United og Juventus

2004, 2008, 2009, 2011 og 2015

Sejr: 2008

Evra og Juventus kom til kort mod Lionel Messi og FC Barcelona i 2015-finalen, som spanierne vandt 3-1. Foto: Darren Staples/Reuters/Ritzau Scanpix

4 finaler

Didier Deschamps, Frankrig

Olympique Marseille og Juventus

1993, 1996, 1997 og 1998

Sejre: 1993 og 1996

Edgar Davids, Holland

Ajax og Juventus

1995, 1996, 1998 og 2003

Sejr: 1995

Patrick Kluivert løfter trofæet, mens Edgar Davids og Winston Bogarde ser til efter chok-sejren over Milan i 1995. Foot: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Alessandro Del Piero, Italien

Juventus

1996, 1997, 1998 og 2003

Sejr: 1996

Del Piero og Gennaro Gattuso i nærkamp i finalen i 2003 på Old Trafford mellem Juventus og Milan. Den måske kedeligste finale nogensinde. Foto: Jeff J. Mitchell/Reuters/Ritzau Scanpix

Fernando Morientes, Spanien

Real Madrid og AS Monaco

1998, 2000, 2002 og 2004

Sejre: 1998, 2000 og 2002

Fernando Morientes var lejet ud fra Real Madrid, da han nåede CL-finalen med Monaco i 2004. Foto: Darren Staples/Reuters/Ritzau Scanpix

Ryan Giggs, Wales

Manchester United

1999, 2008, 2009 og 2011

Sejre: 1999 og 2008

Giggs, Alex Ferguson og Wayne Rooney venter sammen med resten af United-truppen på at få overrakt et eller andet for deres plads i finalen i 2009 - som de tabte 2-0 til FC Barcelona. Foto: Luca Bruno/AP/Ritzau Scanpix

Andrea Pirlo, Italien

AC Milan og Juventus

2003, 2005, 2007 og 2015

Sejr: 2003 og 2007

Andrea Pirlo og Hernan Crespo jubler i finalen i 2005, mens alt endnu var godt for Milan. Foto: Stefano Rellandini/Reuters/Ritzau Scanpix

Andrés Iniesta, Spanien

FC Barcelona

2006, 2009, 2011 og 2015

Sejre: 2006, 2009, 2011 og 2015

Andrés Iniesta på sejrsrunde i Rom efter sejren over Manchester United i 2009. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Sergio Ramos, Spanien

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Sergio Ramos kunne som anfører løfte trofæet i Kiev i 2018. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

Marcelo, Brasilien

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Marcelo og Real Madrid-truppen jubler, da triumfen over Liverpool i 2018 er en kendsgerning. Foto: Darko Vojinovic/AP/Ritzau Scanpix

Dani Carvajal, Spanien

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Dani Carvajal jubler på San Siro, da Sergio Ramos har scoret det første mål mod Atlético i 2016-finalen. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Toni Kroos, Tyskland

Bayern München og Real Madrid

2013, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2016, 2017, 2017

Toni Kroos nåede en finalesejr med Bayern, inden han drog til Madrid og fortsatte triumftoget. Foto: Manu Fernandez/AP/Ritzau Scanpix

Luka Modric, Kroatien

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Luka Modric i triumf med Real Madrid i 2016. Foto: Stefano Rellandini/Reuters/Ritzau Scanpix

Karim Benzema, Frankrig

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Karim Benzema udnyttede Lorik Karius' brøler i finalen mod Liverpool i 2018 - og jubler! Foto: Phil Noble/Reuters/Ritzau Scanpix

Isco, Spanien

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018

Isco og Zinédine Zidane krammer på sejrspodiet efter 2018-finalen i Kiev. Foto: Pavel Golovkin/AP/Ritzau Scanpix

Gareth Bale, Wales

Real Madrid

2014, 2016, 2017 og 2018

Sejre: 2014, 2016, 2017 og 2018