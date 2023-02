Liverpool reagerer: 'Enormt skuffende'

Konklusionerne i en UEFA-rapport om de kaotiske scener ved Champions League-finalen i 2022 blev mandag aften lækket. Det får Liverpool til at reagere skarpt

Det var ikke spillet på banen, der trak de store overskrifter, da Real Madrid slog Liverpool 1-0 i Champions League-finalen i 2022.

Inden kampen udfoldede et regulært kaos sig nemlig, da massevis af Liverpool-fans klumpede sammen foran portene til Stade de France i Paris.

Sidenhen har et uafhængigt panel på UEFA's anmodning forsøgt at klarlægge kaosset.

Konklusionerne fra panelets rapport blev mandag lækket, og det falder bestemt ikke i god jord hos Liverpool.

'Det er enormt skuffende, at en så signifikant rapport, der er vigtig for fodboldfans' liv og fremtidige sikkerhed, kan blive lækket og publiceret på sådan en måde,' skriver den engelske klub på sin hjemmeside.

'Det er over otte måneders arbejde fra et uafhængigt panel, og det er kun rigtigt og ordentligt at udgive indholdet ordentligt til vores fans,' lyder det videre.

Liverpools fans stod som sild i en tønde foran Stade de France. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/Ritzau Scanpix

Fans fik skylden

Under kaosset i Paris, som forsinkede finalen med over en halv time, var UEFA hurtige til at give Liverpool-tilhængere skylden.

Det gav ifølge mange fans mindelser om Hillsborough-tragedien i 1989, som kostede 97 Liverpool-fans livet.

Ifølge Sky Sports skulle den lækkede rapport konkludere, at UEFA bærer det 'primære ansvar' for de voldsomme scener foran Stade de France.

Ligeledes står det franske politi også til at modtage kritik for deres brug af tåregas og peberspray.

'Vi afventer at modtage en kopi af rapporten, så vi kan læse den grundigt, inden vi kommenterer yderligere,' lyder det til sidst fra Liverpool.