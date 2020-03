Liverpool sendt ud af Champions League

Efter i umindelige tider ikke at have tabt på hjemmebanen led Liverpool onsdag et bittert nederlag på Anfield, som afsluttede de forsvarende Champions League-mestres drøm om videre avancement i årets turnering.

Efter at have været presset helt i bund i det meste af kampen slog Atletico Madrid tilbage, da Liverpool i fjerde minut af den forlængede spilletid bragte sig foran 2-0 og syntes helt at have elimineret sin modstander.

Blot to minutter senere døde jublen på tilskuerpladserne imidlertid ud, da Marcos Llorente ud af det blå reducerede og bragte sit hold tilbage i dysten med et vigtigt udebanemål. Og så - under ti minutter senere - gjorde han det igen, Llorente.

2-2. Samlet 2-3. Det var alt, alt for let. Liverpool syntes at være lammet af chok over underhundene, som havde været holdt i et jerngreb og nu pludselig havde vristet sig fri og taget hævn.

Og så til allersidst for at føje spot til skade scorede Morata igen for Atletico Madrid. Liverpool var tværet ud. Intet mindre.

Marcus Llorente fejrer sit andet mål mod Liverpool. Foto: REUTERS/Phil Noble / Ritzau Scanpix.

Mens vi herhjemme i et forsøg på at inddæmme coronasmitten nu lukker ned og indfører forbud mod forsamlinger på over 100 mennesker, var 50.000 tætsiddende fodboldfans samlet på Anfield for at bære deres helte frem til kvartfinalen.

Det hjalp et langt stykke ad vejen, men det var ikke nok i længden. Måske blev Liverpool lullet ind i en forestilling om, at de ikke kunne være andet end i fuld kontrol. Kun i glimt fik Atletico Madrid-spillerne det til at gyse i hjemmeholdet og dets fans til trods for 1-0-sejren i det første opgør.

Allerede i kampens første minut gibbede det lidt i folk på lægterne, da Diego Costa misbrugte en chance for at slukke håbet for Liverpool med en udebanescoring.

Men derefter syntes de sortklædte Atletico-folk at foretrække deres egen banehalvdel. De trak sig langt tilbage. Gravede sig ned forsvare føringen, de sikrede sig på hjemmebane i første kamp i ottendedelsfinalen.

Men det er svært at komme op af en skyttegrav med fjenden stående parat til kamp på kanten. Det lykkedes nogle gange, og de nåede fremad og holdt sig fremme i nogle hektiske minutter, hvor de sloges og prøvede og satsede, for så at blive løbet over ende af hjemmeholdet, der havde god plads i angrebet.

Atleticos farverige træner, Diego Simeone, kunne juble over sit holds fantastiske moral i de sidste minutter, hvor Liverpool helt mistede gejsten. Foto: REUTERS/Phil Noble/Ritzau Scanpix.

Efter en halv time ville Liverpool have scoret igen og igen, hvis ikke Atletico-målmand Jan Oblak havde været så tændt, som tilfældet var. Først afværgede han et forsøg fra Sadio Mane, så minuttet efter fra Alexander-Arnold.

Pres på i Atletico-feltet frem mod pausen. Et mylder af spillere, chancer, redninger. Det var et spørgsmål om tid. Atletico havde hårdt brug for pausen, men kunne ikke holde den gående længere.

1-0 i det 43. minut. Indlæg fra højre fra Alex Oxlade-Chamberlain. Hovedstød fra Georginio Wijnaldum i jorden og i nettet.

Intet var forandret efter pausen. Liverpool var overmagten. Atletico var de sympatiske underdogs - med spil og chancer fordelt derefter.

Men målet, der skulle afgøre det hele, lod vente på sig, og kampen måtte gå i forlængelse.

I det fjerde minut scorede Liverpool omsider, da Firmino på en fint indlæg headede bolden på stolpen og elegant sparkede riposten i nettet. Alt var forbi for Atletico, fornemmede man.

Og så scorede Marcos Llorente. Intet er forbi for Atletico. Men Liverpool er færdige.

