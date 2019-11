Liverpool spiller sig tæt på avancement fra CL-gruppespil

Liverpool er tæt på at avancere fra gruppespillet i Champions League.

Turneringens forsvarende mesterhold tog et stort skridt mod forårets knockoutkampe ved på hjemmebane at besejre belgiske Genk med 2-1 på Anfield.

Dermed er Liverpool fortsat i spidsen af gruppe E, og en hjemmesejr mod Napoli i næste runde vil sikre avancement.

Belgierne havde danske Joakim Mæhle med i hele opgøret, og danskeren var indblandet, da han akkurat ikke kunne blokere Alex Oxlade-Chamberlains 2-1-mål i begyndelsen af anden halvleg.

Før pausen havde Georginio Wijnaldum bragt Liverpool foran, før Mbwana Samata fra Tanzania udlignede på et kraftfuldt hovedstød.

I gruppens anden kamp fortsatte det norske teenagetalent Erling Braut Haaland med at vise målform, da han sammen med Red Bull Salzburg sled et point hjem ved at spille 1-1 ude mod Napoli.

Ligesom i karrierens første tre Champions League-kampe kom Haaland på tavlen.

I det 11. minut scorede han på straffespark, og med sin syvende Champions League-træffer i kamp nummer fire er han aktuelt turnerings topscorer.

Napolis modsvar kom lige inden pausen, da Hirving Lozano udlignede med et fladt spark fra kanten af feltet.

