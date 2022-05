Liverpool-stjerne: - En skændsel

36 minutter blev Champions League-finalen lørdag aften udsat.

Der var kæmpe kaos ude foran Stade de France i Paris.

Efter kampen blev Liverpools Andy Robertson spurgt, hvordan han reagerede, da han fik at vide, at finalen blev udsat.

- For at være ærlig så var jeg bare bekymret for min familie og venner. Det skal ikke ske til en Champions League-finale.

- De har nok tid til at forberede sig. Jeg ved, at mine venner har været fanget i det. Det er foruroligende. Det bunder i, at UEFA og det franske politi ikke har kunne håndtere det ordentligt.

- Det, der skete udenfor, er fuldstændig en skændsel. Folk skal holdes ansvarlige, siger skotten til Viaplay.

Robertson retter kritik mod UEFA og fransk politi. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Lørdag aften beskrev UEFA selv, hvad de mener, der forårsagede kaosset.

Der herskede kaos ved Stade de Paris.

Forbundet fralagde sig ansvaret, og forklarede, at Liverpool-fans med falske billetter var skyld i den forsinkede Champions League-finale.

Liverpool tabte finalen til Real Madrid, da Vinicius Junior blev enlig målscorer.