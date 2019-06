Liverpool tryner Eriksen og co. i Champions League-finalen

Liverpool vandt 2-0 over Tottenham i den internt britiske Champions League-finale i Madrid

Christian Eriksen og Tottenham døde på en tidlig og en sen scoring. Liverpool render med pokalen med de store ører, mens Tottenham må nøjes med de lange næser. Mohamed Salah og Divock Origi sørgede med en tidlig og en sen scoring for 2-0 til Liverpool i mesterholdenes sidste kamp i sæsonen.

24 sekunder!

Det er i mange sammenhænge alt for kort tid…

Også i en Champions League-finale. Men længere tog det altså ikke at sætte fut i fejemøget i Madrid, da Sadio Mané efter en lang aflevering tøvede lidt og så søgte passet ind i luftrummet over Tottenham-forsvaret, ramte skulder/arm på den vildt pegende Moussa Sissoko, og så var der kun én bydende håndbevægelse tilbage:

Dommer Damir Skominas bydende pegefinger rettet mod pletten 11 meter midt for Hugo Lloris’ bur. Folkene i VAR-rummet må jo nødvendigvis have ment, at Tottenham-spillerens arm VAR i en unaturlig position trods gestikken i situationen, og dommen var i hvert fald klokkeklar.

Et minut og 24 sekunder senere sparkede Mohamed Salah iskoldt og knaldhårdt bolden i boksen, selv om Tottenham-keeperen sådan set havde luret retningen på missilet. Det kom bare farende BAG ham, og en forgæves flagrende hånd forblev så… Forgæves.

En så hurtig scoring kan føre til lidt af hvert. Samtlige taktiske koncepter kunne nærmest krølles sammen, for de færreste går vel ud fra, at Mauricio Pochettinos oplæg til finalen gik ud på at holde Liverpool fra scoring de første 20 sekunder…

I denne kulmination på en lang og begivenhedsrig Champions League-sæson førte scoringen til en af de værste første halvlege, verden længe har set. Liverpool ville ikke det vilde, Tottenham var uden snilde og trods et spillemæssigt overtag i størrelsesordenen 65/35, var det faktisk modstanderne, der havde flest skud på mål, flest hjørnespark og flest chancer. Godt nok på en billig baggrund, for Tottenham havde INGEN.

Christian Eriksen havde et skud langt forbi overtiden, og det var sådan set dét i de første 45 minutter, hvor danskeren på ingen måde gjorde sig selv til et indlysende madrilensk køb. Det var også svært på et hold, der var mere blegt end de hvide bluser.

Den kvindelige baneløber i Borat-kostumet var den største overraskelse inden pausen, og den tilbagevendte Harry Kane rørte nærmest kun bolden, når han headede væk på Liverpools hjørnespark.

Et af finalens højdepunkter. Foto: Toby Melville/Reuters/Ritzau Scanpix

Efter pausen forsøgte Tottenham at kaste flere folk tættere på Liverpools felt, og London-mandskabet begyndte vel efter et kvarter at ligne sig selv i en kamp, der aldrig blev nogen spillemæssig oplevelse. Men nu vindes Champions League så heller ikke på stilkarakterer.

Tottenham kreerede stadig ikke store chancer, om end Dele Alli kunne have kurvet bolden op i hjørnet, men James Milner havde det bedste bud på en scoring til Liverpool med et fladt flæk lige forbi stangen efter 68 minutter.

Dele Alli forsøgte hårdt presset af Joel Matip at heade udligningen ind i det 80. minut. Uden succes. Son og Lucas testede Alisson hårdt på en dobbeltchance kort efter.

Christian Eriksen havde et super forsøg på frispark, men Alisson strakte sig og reddede mesterligt, efter James Milner havde fældet Danny Rose så tæt på feltet, at Skomina nok engang måtte i kontakt med VAR-rummet. Klart danskerens bedste aktion i dén finale.

Umiddelbart efter - i det 87. minut - kom dødsstødet så. Indskiftede Divock Origi fik bolden i venstre side af feltet efter et par luftdueller og hamrede bolden fladt ind til 2-0, og Liverpool bliver næppe sig selv igen på denne side af pinse!

Liverpool-spillerne fejrer titlen. Foto: Oscar del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

