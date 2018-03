Liverpool videre i Champions League efter sjældent resultat

Spænding var der ikke meget af, og mål var der slet ingen af, da Liverpool tirsdag aften spillede sig i kvartfinalen i Champions League.

Efter 5-0-sejren på udebane i det første opgør i ottendedelsfinalen mod FC Porto blev returkampen på Anfield en tam omgang, der endte 0-0.

Dermed er Liverpool videre med samlet 5-0, mens portugiserne takker af i turneringen.

Porto kunne dog glæde sig over, at holdet undgik endnu en ydmygende øretæve.

Det lignede da også Portos primære fokus i opgøret, og gæsterne kunne glæde sig over, at de undgik at møde Mohamed Salah fra første fløjt.

Egypteren sad sammen med forsvarsspilleren Virgil van Dijk på bænken, og for Liverpool-manager Jürgen Klopp handlede det vel sagtens mest om at undgå skader i det stramme program, der venter.

Liverpool kan således både se frem til afgørende kampe i Champions League og i den hjemlige Premier League i den kommende tid.

Liverpools bedste forsøg i første halvleg stod Sadio Mane for, da han ramte foden af den ene stolpe efter en afslutning i feltet.

Generelt var intensitet og chancer en mangelvare i de første 45 minutter i kampen, som emmede af at være ren proforma.

Billedet var det samme i anden halvleg, hvor begge hold virkede afklarede.

Porto havde fuld fokus på ikke at lukke en masse mål ind og havde den første afslutning inden for målrammen i anden halvleg ved Waris Majeed, inden han blev pillet ud.

Salah blev sendt på banen med et kvarter igen i stedet for Mane, og det gav optræk til lidt intensitet, men det var alligevel gæsternes Oliver Torres, der uden held var tættest på med seks minutter igen.

Obduktionen forklarer: Derfor døde Serie A-anfører

Se også: Au revoir, Paris! Ronaldo fortsætter fantastisk målstime

Uenighed om Bendtner: 'Håbede, at han skiftede klub'

Mølby: Dette kan se rigtig grimt ud