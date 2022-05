Liverpool vil kapre Barca-juvel

Liverpool kan være på vej til at kapre en af fremtidens helt store stjerner.

17-årige Pablo Martín Páez Gavira - bedre kendt som Gavi - bliver nu linket til Champions League-finalisterne af den spanske avis Sport.

Gavi har været et fast indslag på Barcelonas midtbane gennem sæsonen, og hans betydning er vokset, efter Xavi Hernandez overtog trænerposten.

Det spanske stortalent bliver ofte sammenlignet med netop Xavi Hernandez grundet sin spillestil.

Liverpool vil gerne lokke Gavi ind i kredsen af spillere. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Efter den kaotiske sæson i den katalanske storklub tøver den unge spiller imidlertid med at underskrive en ny aftale på Camp Nou.

Det har Liverpool luret, og selv om det ikke er første gang, at Merseyside-klubben er blevet koblet til den unge spanier, så er det nu så vidt, at The Reds er parat til at indløse frikøbsklausulen på 50 mio. euro - 375 mio. kr.

Det træk kommer samtidig med, at Sadio Manés fremtid hos CL-finalisterne synes stadigt mere tvivlsom.

Bayern München har gennem den seneste periode optrappet interessen for den 30-årige senegaleser, og det virker nu sandsynligt, at de tyske giganter kan lokke hurtigløberen til Sydtyskland.

Noget at gruble over for Mané. Foto: Molly Darlington /Ritzau Scanpix

Sadio Mané har kontraktudløb næste sommer i Liverpool, og selv om forhandlingerne om en forlængelse har kørt længe, er der ikke fundet en løsning endnu.

Derfor skal Liverpool nu afgøre, om de vil gå efter den mulige transfer på 250 mio. kr., som Bayern lokker med. Alternativt kan Mané gå gratis næste sommer, men det er ikke normal stil for Liverpool at miste sine stjerner gratis.

– Jeg føler mig i god form, og jeg er fuldstændig fokuseret på lørdagens kamp. Det er svaret, jeg må give før finalen. Men kom tilbage på lørdag, og jeg vil give det bedste svar, du ønsker at høre. Det er sikkert.

- Det er specielt. Jeg vil give alle det, I ønsker at høre til den tid, lovede Sadio Mané i et interview med Liverpool Echo for to dage siden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fjerde afsnit af Blodbold er på banen. Her kan du høre om den helt centrale rolle, Michel Platini spillede, da Qatar fik VM.