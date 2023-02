Liverpool ydmyget på Anfield: Får tæsk af Real Madrid

Det startede godt, men det endte med at blive en historisk ringe aften for Liverpool, der fik store klø af Real Madrid på eget græs

Fra 2-0 til 2-5 på lidt over 45 minutter og en pause.

Liverpool blev udstillet på Anfield tirsdag aften, da Real Madrid lagde vejen forbi det mytiske stadion og lammetævede værterne i den første af to kampe i Champions League-ottendedelsfinalen mellem de to giganter.

Ikke siden 1966 har Merseyside-klubben indkasseret fem mål i en europæisk turnering, og det var sågar første gang, det skete på Anfield.

Det kan de takke sig selv for efter en kamp, hvor defensiven sejlede, og hvor Real Madrid så uhyggelige ud, så snart de havde chancen.

Vinicius Junior og Karim Benzema stod for to kasser hver, mens Eder Militao også kom på tavlen.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Efter et lille kvarter pegede pilen ellers i retning af et helt andet udfald. Darwin Nunez scorede frækt med hælen, inden Mohamed Salah gjorde det til 2-0 efter 14 minutters spil.

Herfra stod Real Madrid for det hele.

Annonce:

Den 22-årige brasilianske superstjerne Vinicius Junior scorede to gange inden pausen og bragte balance i regnskabet.

Efter et kvarters dundertale i begge omklædningsrum under lægterne kom gæsterne bragende ud.

Heldet var med Real Madrid, da Karim Benzemas lidt lunkne afslutning efter et godt gennemspillet angreb tog en gedigen afretning på Joe Gomez og sejlede ind bag en frustreret Allison til 4-2 efter 55 minutter.

Artiklen fortsætter under billederne..

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Den brasilianske målmands mareridtsaften var dog ikke slut. Liverpool var gået i opløsning, og publikum på Anfield orkede end ikke at fortsætte pibekoncerten mod Vinicius Junior, som ellers havde været udsat for den fra kampens start.

Midtvejs i halvlegen erobrede veteranen Luka Modric bolden på egen halvdel. Han førte kuglen frem i høj fart, og efter par fikse kombinationer var Benzema atter fri. Han satte Allison på halen og smed køligt bolden ind til 5-2.

Herfra ebbede vanviddet stille og rolig ud. Real Madrid kontrollerede kampen og fik lov, da Liverpool tydeligvis var bange for at rende ind i en endnu større ydmygelse.

"Olé"-råbene akkompagnerede spaniernes pasningssikre spillere i de sidste par minutter, mens Liverpools ellers hårdt prøvede publikum trods alt opbakkende sluttede med at synge "You'll never walk alone".

Der er returopgør i Madrid 15. marts.