Liverpool ydmyget

Napoli forværrer en i forvejen sløj sæsonstart for ellers så sejrsvante Liverpool, der nu blot har vundet to af de seneste syv betydende kampe.

Den syditalienske storklub var i hopla onsdag aften hjemme på Stadio Diego Armando Maradona, hvor Napoli vandt med 4-1 over Jürgen Klopps mandskab, da de to klubber to hul på Champions League-gruppespillet.

Det var resultatet efter en kamp, hvor spilleglæden var stor hos det lyseblå hjemmehold, og hvor Liverpool i perioder sløsede i uvant grad i de bageste rækker.

Begge mandskaber føler formentlig, at de kunne have lavet flere mål, men der var ikke det fjerneste at indvende mod hjemmeholdets klare sejr.

Salah og Liverpool fik store tæsk. Foto: Alberto Pizzoli/Ritzau Scanpix

Allerede tidligt udviklede kampen sig fordelagtigt for Luciano Spallettis energiske hold.

I det fjerde minut blokerede James Milner en afslutning med hånden, og det udløste et straffespark. Det omsatte Piotr Zielinski sikkert.

Derfor var det noget mystisk, at polakken ikke skulle sparke, da Napoli fik tilkendt endnu et straffespark lidt over ti minutter senere. I stedet sparkede angriberen Victor Oshimen, men nigerianerens svage spark blev reddet af Alisson Becker.

Det blev dog både 2-0 og 3-0 inden pausen alligevel.

André Anguissa indgik i et bandespil på kanten af feltet og kom alene med Alisson Becker, som ikke kunne gøre noget ved camerounerens afslutning.

Kort inden pausen kunne Giovanni Simeone gøre det til 3-0, da han blev spillet fri tæt under mål og ikke kunne undgå at score.

Hvis sidste sæsons tabende finalist i turneringen havde drømt om et magisk comeback i anden halvleg, blev den drøm hurtigt fejet af banen. 80 sekunder efter sidebyttet blev det nemlig 4-0, da Piotr Zielinski fulgte op på en ripost efter sit eget forsøg.

Kort efter reducerede Luis Diaz med et flot spark fra kanten af feltet, og dermed fik Liverpool afværget, hvad der kunne være blevet en tangering af klubbens største nederlag i europæisk fodbold.

I gruppens anden kamp vandt Ajax 4-0 hjemme over Rangers FC.

I London fik Pierre-Emile Højbjerg fuld spilletid for Tottenham, da klubben åbnede gruppespillet med en 2-0-sejr hjemme over Marseille.

Brasilianeren Richarlison scorede begge mål på hovedstød i kampens sidste kvarter - ved det andet mål stod Højbjerg for oplægget.

