Lodtrækningen forbi: Danmark sikret vital plads

Danmark vil i sæsonen 22/23 være sikret fem hold i Europa - heriblandt to i Champions League-kval

Både Dinamo Zagreb og Slavia Prag skulle nå finalen uden at sætte meget til undervejs, for at Kroatien og Tjekkiet kunne overhale Danmark i kampen om den vigtige 15. plads på koefficientlisten.

De to hold står til at mødes i semifinalen - hvis de altså klarer sig forbi kvartfinalerne - og dermed kan begge hold ikke nå finalen.

15. pladsen sikrer Danmark to hold i Champions League-kval, et hold i Europa League-kval og to plads i kvalifikationen til den nye Conference League i sæsonen 22/23.

Var Danmark endt som nummer 16 på listen, så havde der været plads til mesteren i Champions League-kvalen, og holdet ville træde ind allerede i 2. kvalifikationsrunde.

De tre øvrige deltagere ville blive placeret i kvalifikationen til Conference League, der hverken sportsligt eller økonomisk kan måle sig med Europa League.

Der er fire danskere med dette års europæiske slutspil: Dortmunds Thomas Delaney og Chelseas Andreas Christensen er fortsat med i Champions League, mens Slavia Prags Alexander Bah og Dinamo Zagreb Rasmus Lauritsen kæmper i Europa League.

Europa League-kvartfinaler Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Prag

Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Villarreal

Kampdatoer:

Første kamp: 8. april

Anden kamp: 15. april



Førstnævnte hold starter på hjemmebane. Champions League-kvartfinaler

Manchester City - Dortmund

Porto - Chelsea

Bayern - PSG

Real Madrid - Liverpool



Kampdatoer:

Første kamp: 6. og 7. april Anden kamp: 13. og 14. april



Førstnævnte hold starter på hjemmebane.

