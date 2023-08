Lovede redninger inden straffedrama

FC København avancerede tirsdag aften i Champions League-kvalifikationen, efter at holdet slog Sparta Prag i en straffesparkskonkurrence.

Her dannede den polske målmand Kamil Grabara grundlaget for FCK's sejr ved at redde to ud af Sparta Prags fire spark.

Det kom ikke som nogen overraskelse for den 24-årige keeper, der før den afgørende straffesparkskonkurrence havde lovet sine holdkammerater, at holdet ville trække det længste strå.

Det fortæller FCK-stopperen Nicolai Boilesen efter det store drama i Prag.

- Vi har en målmand, der i mine øjne er verdensklasse. Kamil lovede os, at den var sikker, da vi kom i straffe. Han fik ret, siger Boilesen.

Ifølge den polske FCK-helt er opgaven med at redde de afgørende spark fra 11-meterpletten slet ikke så vanskelig, som folk måske tror.

- Det er meget nemmere, end det ser ud. Jeg vidste, hvor deres spillere ville sparke, så jeg følte mig sikker på, at hvis vi scorede på fire af vores spark, så ville vi vinde.

- Jeg vidste, at jeg ville redde minimum to af deres spark, og jeg føler mig egentlig skyldig for ikke at redde tre. Der var et spark, der gik i mål, selv om jeg fik hånden på, siger Grabara.

Det blev det 17-årige offensivtalent Roony Bardghji, der sendte FCK endegyldigt videre i Champions League-kvalifikationen, da han omsatte holdets fjerde spark til en scoring med et køligt chip.

Trods det store pres var den unge svensker slet ikke nervøs. Tværtimod, forklarer han.

- Jeg elsker at være i pressede situationer. Det er forskelligt fra person til person, hvordan man håndterer det, men jeg er typen, der vil afgøre kampe med mål, straffespark og så videre.

- Det er derfor, jeg spiller fodbold, siger Roony Bardghji.

FCK er efter tirsdagens sejr i Prag klar til playoffrunden i Champions League-kvalifikationen.

Her skal holdet møde den polske klub Raków Częstochowa.

