Lukaku lukker munden på kritikerne

Inter er rykket nærmere en plads i Champions Leagues kvartfinaler.

Onsdag aften vandt Milano-klubben med 1-0 på hjemmebane over FC Porto på en scoring af Romelu Lukaku.

Belgieren har været heftigt kritiseret for sin form, men efter en sen indskiftning svarede han kritikerne igen og scorede kampens afgørende mål i 86. minut.

Frem til det forløsende mål, der blev fejret vildt af holdkammerater, trænerstab og tilskuere, var det de to holds målmænd, der havde vist sig bedst frem.

Både Inter-keeper André Onana og Porto-keeper Diogo Costa strålede med flotte redninger undervejs i det intense opgør.

Inter-keeper André Onana spillede en god kamp mod Porto. Foto: Daniele Mascolo/Reuters

Onana viste blandt andet klassen med en forrygende fodparade i slutningen af første halvleg på Marko Grujics hårde afslutning, og 11 minutter efter sidebyttet diskede han op med eminent dobbeltredning.

Annonce:

Diogo Costa demonstrerede, hvorfor han regnes for at være en af de mest talentfulde målmænd i verden. Den sidste aktion i første halvleg var nemlig en vild refleksredning fra den 23-årige portugiser på Alessandro Bastonis hovedstød fra nært hold.

Ud over de to målmænd og målscorer Lukaku kom også den portugisiske landsholdsspiller Otavio i fokus, men det var ikke for det positive.

I første halvleg havnede Otavio i tumult med flere Inter-spillere, fordi han ikke viste fairplay, men forsøgte at få en friløber, efter at en Inter-spiller havde sparket bolden ud af banen med vilje for at få tilset en skadet holdkammerat. Det kostede et gult kort til Otavio.

I det 78. minut fik Otavio så en advarsel mere for et klodset frispark, og så måtte han gå tidligt i bad.

Holdkammeraterne skulle forsøge at redde nulløsningen hjem, men det kunne de ikke.

Kort før tid viste Romelu Lukaku, hvorfor han er et bæst i boksen. Først oversprang han Pepe og headede bolden på stolpen, og belgieren fulgte selv op på riposten og kanonerede bolden i mål.

Han kunne have givet Inter et endnu mere gunstigt udgangspunkt før returkampen 14. marts, men lige efter 1-0-scoringen diskede Diogo Costa op med en ny stærk refleksredning.