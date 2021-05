Lykkelig Guardiola: Endelig giver det mening

Manchester City-manager Pep Guardiola har i flere år fået kritik for ikke at føre klubben i Champions League-finalen, men tirsdag fik kritikerne svar på tiltale.

Den engelske klub slog Paris Saint-Germain med 2-0 og spillede sig i finalen for første gang i klubbens historie med en samlet sejr på 4-1.

- Vi kæmpede sammen, og nu er vi i finalen i Champions League. Det lyder godt i mine ører, siger Pep Guardiola til den engelske tv-kanal BT Sport.

- Folk tror, det er let at komme i Champions League-finalen. Alt det, vi har lavet i de sidste fire-fem år, giver nu mening. De her gutter har været stabile hver eneste dag, og det her er bemærkelsesværdigt.

- Turneringen er så svær, og der er noget i stjernerne, der er involveret i det her, siger Pep Guardiola.

Manchester City har slået Mönchengladbach og Dortmund ud i Champions Leagues knockoutfase, inden PSG tirsdag fik kniven.

Pep Guardiola havde da også svært ved at skjule glæden over avancementet.

- Jeg er utrolig stolt, og mine første tanker går til de spillere, der ikke spillede den her kamp. De fortjente alle at spille. Alle har bidraget, siger han.

Manchester City var faktisk ikke spilstyrende i tirsdagens opgør. PSG havde godt fat i det engelske mandskab, men kontraangreb blev Citys redning.

- De placerede mange spillere på midten af banen, og det led vi meget under i første halvleg. Vi fik ikke det høje pres til at fungere, så vi ændrede nogle ting i pausen.

- Vi fik lettere fat i bolden i anden halvleg, og vi var meget bedre.

Manchester City har fire kampe tilbage i Premier League, men kan allerede i weekenden sikre sig titlen, og Guardiola er fortrøstningsfuld.

- Vi skal vinde ligaen, og vi har to eller tre uger til at forberede os til finalen.