Måber over Hazard-opførsel

Eden Hazard og Chelsea er klar til Champions League-finalen mod Manchester City, og det var tydeligt at se hos belgieren og dennes kammerater i blåt onsdag aften, da de slog Real Madrid 2-0.

De smilede og udvekslede punchlines, der understregede deres glæde over klubbens første CL-finale i ni år.

Hov…rettelse:

Eden Hazard og Real Madrid er UDE af Champions League efter samlet nederlag til Chelsea onsdag aften. Det syntes dog ikke at genere belgieren, hvis humør syntes uanfægtet, da han rendte på flere af sine tidligere holdkammerater i blåt på Stamford Bridge.

Se bare her:

Hazard, der tilbragte syv gode år i Chelsea, inden han blev solgt for astronomiske 100 millioner euro i 2019, er aldrig blevet den succes, Real Madrids ledelse, trænere, spillere, fans og rengøringskoner havde drømt om.

Det skyldes dog primært hans mange skader. Men når han så har været klar og er blevet smidt for løverne af cheftræner Zidane, har han ikke leveret, hvad månedslønnen kræver af ham.

Derfor bliver scenen i London onsdag aften af Madrid-folk opfattet som det nærmeste, man kommer forræderi.

Og det er et meget lille udpluk af de reaktioner, de sociale medier er proppet med. Det er spanske Real-fans, det er Real-fans fra resten af verden, og det er fodboldfans mere generelt, der undrer sig over, at en så professionel spiller kan udvise den opførsel uden at tænke over sit tilhørsforhold og det kamera, der er halvvejs oppe i ansigtet på ham.

Hans kontrakt med Real Madrid løber i øvrigt tre år mere.