Mål-vanvid: Kurs mod utrolig rekord

Erling Haaland er i færd med at sætte sine konkurrenter til vægs i kampen om at blive topscorer i Champions League

Først tog han Norge med storm. Dernæst rullede mål-lavinen i Østrig. Og så fulgte bombardementet i Bundesligaen.

I denne sæson er Erling Haaland så i færd med at slå sit navn fast i den største turnering af dem alle ...Champions League.

Den 20-årige Dortmund-stjerne står inden kvartfinalen noteret for ikke færre end 10 træffere i turneringen, hvilket har sendt ham i spidsen af topscorerlisten. Med en solid margin ned til de nærmeste forfølgere, der har nettet seks gange.

Da Haalands arbejdsgiver tilmed er blandt de otte resterende hold i knockout-fasen, synes sandsynligheden for at holde sig på topscorer-tronen særdeles fordelagtig.

Haaland som man of the match - selvfølgelig. Foto: Ina Fassbinder/Ritzau Scanpix

Sker det, kan den blonde bomber skrive et stykke Champions League-historie. Haaland har således kurs mod at blive den yngste topscorer i turneringen nogensinde.

Aldrig tidligere er en spiller på 20 år eller yngre blevet målkonge på disse kanter. Det skriver VG.

Lionel Messi var 21 år, da han erobrede titlen i sæsonen 2008/09 for FC Barcelona.

Og pilen peger i den rigtige retning for Haaland. I de to kampe mod Sevilla i 1/8-finalen scorede han sammenlagt fire gange, og nordmanden synes at boltre sig, når modstanden er størst.

- Det virker som om, at jo større scene jo bedre. Han plejer at levere på topniveau, når det gælder mest, påpeger den norske ekspert hos Viaplay, Bisgaard Sundet, til VG.

- Jeg tipper ham til at score nogle flere mål. Chancerne for at blive topscorer er vældig gode. Jeg tror jo også, at Dortmund kan nå langt. De plejer at få lidt ekstra ud af Champions League, siger eksperten.

Forudsigelsen faldt, inden Dortmund fredag blev parret med Manchester City i CL-kvartfinalen.

Tyskerne starter på udebane 6. april, mens returkampen spilles ugen efter.

