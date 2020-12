Målshow i udsat skandalekamp

Efter et stort drama med beskyldninger om racisme og spillerudvandring vendte Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir onsdag tilbage til grønsværen for at færdigspille deres Champions League-kamp.

Kampen endte med en 5-1-sejr til PSG, men det er langtfra kun franskmændenes storsejr, der vil blive husket.

Opgøret blev nemlig afbrudt tirsdag, efter at en fjerdedommer ifølge Basaksehir ytrede noget racistisk i retning af tyrkernes bænk.

Derfor skulle kampen onsdag spilles færdig med et helt nyt hold af dommere fra det 14. spilminut ved stillingen 0-0.

PSG's to dyre drenge var sprudlende i onsdagens opgør. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Og det var fra start med fokus på at lægge afstand til alle former for racisme.

Spillerne fra de to hold stillede sig op side om side rundt langs midtercirklen, inden de alle - herunder det nye dommerteam - satte sig på knæ.

De blev siddende, mens Champions League-hymnen blev afspillet, og flere af dem knyttede også næven og rakte den op i luften.

Bag dem viste to store bannere på tribunen teksten 'Nej til racisme'.

Både den knælende position og den knyttede næve bruges ofte i forbindelse med protester mod racisme. Særligt Black Lives Matter-bevægelsen, der for alvor markerede sig i USA tidligere i år, udbredte det at sætte sig på knæ.

Generelt virkede det, som om begge hold ønskede at afvikle kampen i så venlig en atmosfære som muligt efter tirsdagens drama.

Det var også blevet gjort lidt nemmere, af at deres gruppe allerede tirsdag var blevet afgjort. Manchester Uniteds 2-3-nederlag til RB Leipzig betød nemlig, at PSG allerede var avanceret til forårets knockoutkampe.

Basaksehir havde inden sidste spillerunde udspillet sin rolle i gruppen.

Trods den lidt afslappede stemning på det tomme Parc des Princes var hjemmeholdet dog også mødt op for at spille fodbold.

Det demonstrerede PSG-profilen Neymar, da han kort efter genstarten trillede bolden mellem benene på en modstander og krøllede bolden i kassen.

Neymar scorede også til 2-0, inden han trak et straffespark, som Kylian Mbappé fik lov til at sparke. Franskmanden gjorde det sikkert til 3-0.

I anden halvleg fuldendte Neymar sit hattrick, inden Mehmet Topal reducerede til 1-4. Mbappé scorede sit andet mål til slutresultatet.

PSG er videre fra sin gruppe som etter, mens Leipzig er videre som toer.

