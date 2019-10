Mæhle efter 1-4: Liverpool bliver farlig på sekunder

Belgiske Genk spillede faktisk en fin kamp onsdag aften mod Liverpool i Champions League, men tabte alligevel hjemmekampen med 1-4.

Liverpool lynede i glimt med farlige angreb, som i flere situationer endte i sublime scoringer.

Joakim Mæhle, der fik fuld spilletid hos Genk som højreback, måtte tage hatten af.

- Jeg synes, at sejrens størrelse var i overkanten. Vi kan være stolte af vores kamp, men Liverpool har bare kvalitet. Holdet kan gå fra ikke at være farligt, til at bolden ligger i målet få sekunder efter, siger Joakim Mæhle til TV3+.

Genk bød favoritten op til dans og havde mange gode muligheder i særligt første halvleg, som sluttede 0-1. Genk havde bolden i nettet, men VAR annullerede målet for en marginal offside.

Mane og Mæhle i en duel. Foto: Francois Walschaerts.

Trods nederlaget var det en stor oplevelse for Mæhle.

- Det er fedt at spille mod verdensstjerner. Der venter os også en stor oplevelse på Anfield senere, siger Mæhle.

Alex Oxlade-Chamberlain blev en afgørende faktor, da han scorede de to første mål fra distancen. Særligt det andet mål var af høj klasse, da han med ydersiden tjattede bolden ind via overliggeren.

- Vi har bygget en masse selvtillid op hen over sæsonen, og i øjeblikket får vi resultaterne. Det er godt. Vi kan tage meget med fra denne kamp, men vi skal forbedre os til weekenden (mod Tottenham i Premier League, red.).

- Vi spillede ikke den bedste første halvleg, men det blev meget bedre i anden halvleg. Og så var det en bonus for mig at score et par mål, siger Alex Oxlade-Chamberlain til britiske BT Sport ifølge uefa.com.

