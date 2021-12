Mæhle og Atalanta vinker farvel til Champions League

Joakim Mæhle og Atalanta skulle bruge en sejr for at spille sig videre i Champions League, da holdet hjemme mødte Villarreal torsdag aften.

Selv om hjemmeholdet i store dele af kampen stod for både spil og chancer, så var det spanierne, der trak det længste strå, da de vandt 3-2.

Den dobbelte målscorer Arnaut Danjuma og Etienne Capoue stod for gæsternes tre mål.

Det betyder, at det er Villarreal, der snupper den absolut sidste billet til turneringens knockoutfase. Det gør holdet som gruppens toer. Italienerne får i stedet chancen i Europa Leagues 16.-delsfinaler.

Arnaut Danjuma scorede to mål for Villarreal i det udskudte Champions League-opgør. Foto: ISABELLA BONOTTO/ Ritzau Scanpix

To et halvt minut skulle Villarreals Arnaut Danjuma bruge på at åbne målscoringen, da han blev sendt i dybden for at passere Atalanta-målmand Juan Musso mellem benene.

Hjemmeholdet overtog dog både spil og chancer efterfølgende. Danske Joakim Mæhle var tæt på at udligne, da han ramte stolpen, men efterfølgende blev han dømt offside.

Stik imod chancer var det spanierne, der skulle udbygge føringen. Denne gang ved Etienne Capoue, der fra kort afstand kunne banke bolden op i nettaget.

Efter pausen kom hjemmeholdet endnu en gang fint fra start. Men for tredje gang kunne de sig bolden stryge i eget net. Danjuma blev dobbelt målscorer med en scoring.

Herefter skulle det så endelig lykkes for Atalanta, der både reducerede til 1-3 og 2-3 inden for ni minutter.

Første scorede Ruslan Malinovsky på oplæg fra Mæhle, mens Duvan Zapata efterfølgende også kom på tavlen.

Med fem minutter tilbage af den ordinære spilletid var det tæt på en udligning, da bolden først blev banket på stolpen, hvorefter den ellers så sikre Josip Iličić brændte på det skammeligste. Mere blev det ikke til.

Opgøret blev afviklet torsdag aften, efter at det blev udskudt onsdag grundet voldsomme mængder sne, der var faldet i italienske Bergamo.

