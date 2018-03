Mageløse Messi: Nåede vild milepæl hurtigere end Ronaldo

At være træner i FC Barcelona kan være vanskeligt, men Lionel Messi gør det lidt lettere.

Den argentinske superstjerne viste igen-igen sin uomtvistelige verdensklasse, da Barça sendte Chelsea ud af Champions League.

Med to mål og en assist var han den store Barcelona-helt, og ude på bænken kunne træner Ernesto Valverde læne sig tilbage og bare nyde at have den lille 10’er på sit hold.

- At have Messi på holdet er en luksus. Det er så afgørende, at han i enhver situation kan skabe fare. Vores angrebsspil går igennem ham, og i enhver handling gør han det bedre, sagde Valverde efter den overbevisende sejr over London-klubben.

Også Chelsea-manager Antonio Conte måtte som alle andre på Camp Nou overgive sig til Lionel Messi.

- I aften og over de to kampe var Lionel Messi forskellen. Vi taler om den bedste spiller i verden. Vi skabte mange chancer, men de var meget kyniske.

- Vi taler om en spiller (Messi, red.), der hver eneste sæson scorer 60 mål. Vi taler ikke om en topspiller, men om en super-topspiller. Han gjorde forskellen, sagde italieneren om Messi, der scorede i alt tre mål og lagde op til det sidste i FC Barcelonas samlede 4-1-sejr.

Argentineren er nu oppe på 100 Champions League-scoring, og selv om Cristiano Ronaldo er oppe på 117 mål, kan den 30-årige Barcelona-spiller glæde sig over, at han skulle bruge færre kampe, minutter og afslutninger på at nå milepælen.

100 – Lionel Messi took 14 fewer apps, 1758 fewer minutes and 266 fewer shots to score his 100th Champions League goal than Cristiano Ronaldo. Greatest? pic.twitter.com/20Fyle8yOn — OptaJoe (@OptaJoe) 14. marts 2018

