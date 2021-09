Magiske Messi

Fire kampe skulle Paris Saint-Germains nye stjerne Lionel Messi spille for den franske storklub, inden han fandt netmaskerne for første gang.

Og så var det tilmed i Champions League-braget mod Manchester City tirsdag aften, som PSG endte med at vinde 2-0 på hjemmebane.

Argentinerens mål mindede mest af alt om noget, man har set ham udføre et utal af gange for hans tidligere klub, FC Barcelona. Denne gang med Kylian Mbappé som oplægger.

PSG har nu fire point efter to kampe, mens City må nøjes med tre point. Det er nok til henholdsvis en første- og tredjeplads i gruppen.

Storkampen startede egentlig ganske afmålt, men ud af det blå blev lynhurtige Kylian Mbappé sendt i dybden langt oppe på Citys banehalvdel.

Han sendte et fladt indlæg ind i feltet, og efter et par tilfældigheder endte den for fødderne af Idrissa Gueye. Fra kort afstand hamrede midtbanespilleren bolden op i målhjørnet.

I store perioder af kampen måtte hjemmeholdet trods føringen dog acceptere at stå langt tilbage på egen banehalvdel, mens City pressede på for at skabe reelle målchancer.

Selv om udeholdet havde svært ved at omsætte boldbesiddelsen til store chancer i starten, blev de gradvist større, som halvlegen skred frem.

Tættest skulle City komme på mål i første halvleg efter 25 minutter. En dobbeltchance fandt frem til træværket to gange, men endte til stor ærgrelse for City på den forkerte side af målstregen.

Manchester Citys spildominans gjorde, at PSG's Lionel Messi havde svært ved at få sat sit præg på begivenhederne.

Han så dog ud til at finde sig godt tilrette både centralt og i højre side, hvor han og Kylian Mbappé fandt hinanden flere gange.

Det kom i allerhøjeste grad til udtryk, da argentineren modtog bolden på midten af banen med et kvarter igen. Med Mbappé som bande satte Messi på flotteste vis bolden op i krogen fra distancen.

Det punkterede for alvor Citys håb, og derfor endte kampen med 2-0 til det franske hjemmehold.

I gruppens anden kamp endte RB Leipzig trods en lynscoring med at smide alle tre point mod Club Brugge, der vandt 2-1 og har fået en flot start på turneringen.

Tirsdagens sejr giver belgierne fire point, mens Leipzig, der havde landsholdsangriberen Yussuf Poulsen i startopstillingen, må nøjes med nul point efter to kampe.

