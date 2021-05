Manchester City er i Champions League-finalen for første gang

Manchester City er for første gang i klubbens historie klar til finalen i Champions League.

Efter et langt tilløb lykkedes det tirsdag i kraft af en hjemmesejr på 2-0 over Paris Saint-Germain. Da City også havde vundet den første kamp på udebane, lød de samlede cifre på 4-1.

Den algeriske landsholdsanfører, Riyad Mahrez, blev den store semifinalehelt. Han scorede sejrsmålet til 2-1 i den første kamp, og tirsdag scorede han begge City-mål.

Op til kampen var det store spørgsmål, om PSG's Kylian Mbappé var blevet sin skade fra lørdag kvit. Den fodrappe angriber var med i truppen, men blev aldrig sendt i aktion.

Et hårdt slag for PSG, der i stedet satsede på Mauro Icardi som spydspids i jagten på at score mindst to mål.

Haglbyger hærgede over Manchester op til kampen, og på den sneklædte bane kom franskmændene også bedst fra start.

City kom til at stå meget dybt i opgørets første del, men trods et godt tryk var PSG ikke for alvor farlig.

Det var City til gengæld i en perfekt omstilling efter ti minutter. Oleksandr Zinchenko førte bolden frem i venstre side, fandt på midten Kevin De Bruyne, hvis blokerede skud endte hos Riyad Mahrez, der scorede med et fladt spark.

Derefter blev PSG mere nærgående. Først headede Marquinhos på overliggeren, og kort efter sendte Angel Di Maria et langskud forbi et halvtomt mål efter et PSG-boldtab.

Angel Di Maria så rødt. Foto: Ritzau Scanpix

I den sidste halvdel af første halvleg fik City dog lukket bedre af, og tendensen fortsatte efter pausen, hvor City igen slog til efter en kontra. Phil Foden fandt Mahrez, der helt blank foran mål kunne øge til 2-0 efter godt en time.

Nu så det sort ud for PSG, og frustrationen fik frit løb hos Angel Di Maria, der stemplede Fernandinho i en hævnakt og blev udvist.

En mand i undertal var PSG på en umulig mission, og City var tættere på en cementering, da Phil Foden ramte stolpen.

City cruisede sejren hjem til stor jubel for manager Pep Guardiola, der senest var i Champions League-finalen i 2011, hvor han vandt trofæet med FC Barcelona.

Onsdag findes den anden finalist, når Chelsea på Stamford Bridge tager imod Real Madrid efter 1-1 i den første kamp i Spanien.

Det er nu, du skal slå til: Eksperten: Den bedste justering i slutspurten