Manchester City leger sig til sejr hos ukrainsk mester

Manchester City lader til at være kommet sig godt og grundigt over en skidt indledning på gruppespillet i Champions League.

Efter åbningsnederlaget hjemme mod Lyon har manager Josep Guardiolas mandskab hentet to sejre på udebane.

Først blev Hoffenheim slået, og tirsdag var briterne særdeles overlegne, da de slog Shakhtar Donetsk med 3-0.

Selv om City-spillerne kreerede masser af chancer, så gik der en halv time, før det lykkedes gæsterne at bringe sig foran.

David Silva lagde bolden i mål til 1-0, efter at Gabriel Jesus elegant havde lobbet bolden over hele Shakhtars forsvarslinje.

Fem minutter senere øgede Aymeric Laporte med hovedet til 2-0 i forbindelse med et hjørnespark.

Efter pausen cementerede Bernardo Silva City-sejren, da han sprintede forbi flere Shakhtar-forsvarere og fladt sparkede bolden i mål ude ved stolpen til 3-0.

I den anden kamp i gruppe F måtte Lyon nøjes med 3-3 ude Hoffenheim efter en tysk udligning i overtiden.

Dermed topper Manchester City gruppen med seks point foran Lyon med fem. Shakhtar og Hoffenheim har hver to point.

Real Madrid slår tjekker i CL ovenpå rædselsmåned

Real Madrids Marcelo netter i aftenens opgør mod Viktoria Plzen. Foto: Manu Fernandez/AP

Real Madrid hentede tirsdag den første sejr ovenpå en af de værste måneder i klubbens historie.

På eget græs slog den spanske storklub Viktoria Plzen fra Tjekkiet med 2-1 i Champions Leagues gruppe G.

Trods en af verdens dyreste trupper har cheftræner Julen Lopetegui haft svært ved at få spillerne til at levere på banen, og sædet under ham er sandsynligvis fortsat brandvarmt.

Den seneste måned har Real Madrid tabt tre gange i den spanske liga og spillet en enkelt uafgjort. Derudover er det også blevet til et nederlag til CSKA Moskva i Champions League.

Den slags resultater er nærmest uhørte i den spanske hovedstadsklub, hvor der altid er forventninger om, at der skal vindes titler.

Med tirsdagens sejr har spanierne trods krisen sat kursen mod et avancement til ottendedelsfinalerne i Champions League - en turnering som Real Madrid har vundet de seneste tre sæsoner.

Mod Plzen startede de spanske værter godt, og efter fem minutter headede anfører Sergio Ramos et forsøg ind på stolpen efter et hjørnespark.

Kort efter bragte Karim Benzema Real Madrid i front, da han pandede et præcist indlæg fra Lucas Vázquez i nettet til 1-0. Og det kunne sagtens være blevet til flere spanske scoringer frem mod pausen.

Plzen kom dog også til store chancer, der burde være endt i mål.

Umiddelbart før Real Madrids føringsmål fik Milan Petrzela en friløber i tjekkernes venstre side.

Kantspilleren forsøgte af to omgange at snige bolden ind ved forreste stolpe, men Keylor Navas i Real-målet fik flot reddet.

Efter en halv time fik Plzen en ny stor chance, men alene med Navas lobbede David Limberský både bolden over målmanden og forbi mål.

Real Madrid slap igen med skrækken i slutningen af første halvleg, da en helt fri Milan Petrzela inde foran mål misbrugte en stor mulighed og sendte bolden langt over.

For en stund kunne Julen Lopetegui på trænerbænken få lidt ro på ti minutter efter pausen, da Marcelo øgede til 2-0 for Real Madrid. Brasilianeren blev spillet fri og vippede elegant bolden over gæsternes keeper.

Men 11 minutter før slutfløjt fik Plzen igen skabt lidt nervøse trækninger, da Patrik Hrosovsky reducerede til 1-2, efter at tjekkerne havde kombineret sig igennem værternes forsvar.

I den anden kamp i gruppe G vandt AS Roma på eget græs med 3-0 over CSKA Moskva.

Romerne topper gruppen sammen med Real Madrid. Begge hold har seks point, mens CSKA følger efter med fire. Plzen har blot et enkelt point efter de tre første spillerunder.

