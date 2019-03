Manchester City smadrede sig i kvartfinalen

Manchester City må fortsat betragtes som en af de helt store favoritter til at løfte Champions League-trofæet i Madrid 1. juni, efter de tirsdag aften sikrede sig adgang til kvartfinalen for tredje gang i klubbens historie.

Schalke 04 var på forhånd ikke betroet mange chancer mod Guardiolas dyre drenge, og selvom tyskerne drillede City en anelse for tre uger siden, så var der aldrig tvivl om det samlede udfald.

Havde Schalke 04 drømt om at skabe et comeback á la Manchester United i Paris for en uge siden efter 2-3-nederlaget på hjemmebane, så blev de hurtigt klogere. En hel del klogere endda.

7-0 endte løjerne på Etihad i returopgøret, hvor VAR-departementet måtte arbejde for føden i første halvleg. To gange inden for tre minutter måtte de kigge Sergio Agueros og Leroy Sanés scoringer igennem for eventuelle forbrydelser. Begge mål fik korrekt lov at stå, og så var englænderne foran 3-0.

Inden da havde Aguero allerede signeret første scoring, da han iskoldt og på bedste Panenka-manér lobbede et straffespark ind bag Ralf Fahrmann i tyskernes mål.

VAR-showet fortsatte med uformindsket kraft i anden halvleg. Først fik Leroy Sané annulleret sin scoring kort efter pausen. Det gjorde Raheem Sterling også to minutter senere, men tv-billeder viste efterfølgende, at scoringen var god nok, og så var englænderne pludselig foran 4-0. Video Assistant Referee fra sin allerbedste side.

Det fik dog ikke hjemmeholdet til at tage foden af speederen. Først øgede Bernardo Silva til 5-0, inden unge Phil Foden og Gabriel Jesus gjorde det til både 6-0 og 7-0.

Med sejren slutter Manchester City sig til Juventus, Manchester United, FC Porto, Tottenham og Ajax, der alle er klar til kvartfinalerne i denne sæsons Champions League.

Der trækkes lod til kvartfinalerne og semifinalerne fredag.

Se også: Avis: Zidane vil have Eriksen

Se også: Vildt Ronaldo-show sendte Juventus videre