Manchester United-kamp i fare for aflysning

Den engelske storklubs sidste gruppespilskamp i Champions League er i fare for at blive udsat på grund af den nye coronavariant omikron.

Det skriver det engelske medie BBC Sport.

Manchester United møder det schweiziske hold Young Boys i den sidste gruppespilskamp hjemme på Old Trafford onsdag den 8. december, men kampen er ifølge BBC Sport i fare for at blive udsat grundet reglerne for indrejse i Schweiz efter ophold i Storbritannien.

BBC Sport skriver, at personer, der rejser fra Storbritannien til Schweiz, skal i ti dages selvisolation, når de ankommer til Schweiz, på grund af bekymring omkring den nye coronavariant omikron.

Af den årsag er kampen mellem Manchester United og Young Boys nu er i fare for at blive udsat.

UEFA er angiveligt i gang med at undersøge, om den schweiziske regering gør en undtagelse, når det kommer til elitesportshold, der rejser til Storbritannien for at konkurrere i en turnering som eksempelvis Champions League.

Er der ikke noget at komme efter på den front, siger UEFA's regler, at kampen skal flyttes til en neutral bane, som gør det muligt at afvikle kampen uden corona-konsekvenser efterfølgende. Også selvom kampdagen og tidspunktet dermed skal flyttes.

Hvis det ender med, at kampen ikke skal spilles på Old Trafford, vil det ifølge BBC Sport også få enorme økonomiske konsekvenser for Manchester United, der derved mister indtægter i form af billetsalg, salg i boder og andet økonomisk relateret til klubbens hjemmekampe.