Markant seerfald til topkampe

Egentlig skulle sæsonen have været en succeshistorie for Nordic Entertainment Group.

Selskabet bag tv-kanalerne 3+, TV3 Sport og 3MAX, der viser Champions League, havde glædet sig over FC Midtjyllands succes og deltagelse i gruppespillet i klodens største klubturnering.

For dansk deltagelse er lig med høje seertal.

Og der har været seere i de danske mestres kampe i efteråret. Bestemt.

Men det ændrer ikke på, at antallet af seere overordnet set er faldet sammenlignet med de seneste sæsoner.

FCM trækker gevaldigt op

Denne sæsons kampe i henholdsvis gruppespil og de foreløbige 1/8-finaler er ifølge Gallup set af 94.000 seere i snit. Det er rundt regnet 4000 seere lavere end sidste sæson. Men med i det regnestykke er FC Midtjyllands kampe.

Tre af de otte mest sete kampe denne sæson er med de danske mestre – heriblandt topscoreren Liverpool-FC Midtjylland, der blev set af hele 416.000 seere.

I alt har FCM tegnet sig for et snit på 251.000 seere per kamp i efteråret. Altså 157.000 mere end gennemsnittet.

Eller sagt med andre ord: Havde dansk fodbold ikke været repræsenteret i gruppespillet, havde tallene set markant anderledes ud.

Det medgiver Kim Mikkelsen, Head of Sports i NENT.

- Det er altid spændende, når danske hold er med i turneringen, for det giver ekstra fokus på den. Det betyder, at andre medier som eksempelvis Ekstra Bladet kaster ekstra ressourcer i det, og hele turneringen får yderligere opmærksomhed, siger han.

Han skynder sig at tilføje, at de dårlige resultater for FC Midtjylland betød, at de havde udspillet deres chance for videre avancement allerede efter 4. runde.

- Det trækker lidt ned, siger han.

Sindssygt meget fodbold lige nu

Kim Mikkelsen medgiver, at seertallene er faldende.

- Jeg har kigget på tallene, og der er en svagt faldende tendens de seneste runder, siger han til Ekstra Bladet.

- Hvad er forklaringen?

- Først og fremmest er der sindssygt meget fodbold lige nu. Virkelig meget. Og der kan derfor også være kampe, der kan være svære at komme igennem, siger han og peger på Premier League, som NENT har rettigheder til.

- Premier League tilbyder alle kampe til visning. Det gør de normalt ikke. Så udbuddet er markant højere end normalt.

- Har du noget indtryk af, hvorvidt de manglende tilskuere på stadions har en indvirkning på seernes manglende lyst til at se kampe?

- Det er en personlig smagssag. Men jeg ville gætte på, at langt de fleste har det som du og jeg; at det ikke gavner noget, at der ikke er tilskuere på stadion, siger han.

Opgørelsen drejer sig om de seks runder i gruppespillet i efteråret samt de første otte 1/8-finaler, der var afviklet senest 24. februar.