Maxsø før CL-brag: Vi får en magisk aften

Brøndbys anfører Andreas Maxsø glæder sig til at spille for fyldte tribuner og forventer en magisk aften på Brøndby Stadion

Andreas Maxsø har en stærk tro på, at Brøndby kan gøre det, som de færreste forventer: Indløse billet til Champions League-gruppespillet.

Den tro har han ikke mindst, fordi afgørelsen mod Salzburg finder sted på Brøndby Stadion foran klubbens højlydte og stærkt loyale fans.

- Jeg er sikker på, at det bliver en magisk aften med vores fans, der er berømte for at sætte en høj standard. Vi ser virkelig frem til at spille for fyldte tribuner, siger anfører Andreas Maxsø.

Der er opsat sæder på Sydsiden, fordi det er en europæisk kamp. Men sæderne kommer helt sikkert ikke i brug, fordi Brøndbys fans som altid foretrækker at stå op på den berømte tribune.

Niels Frederiksen så lidt bekymret ud på det afsluttende pressemøde forud for onsdagens Champions League play-off mod Salzburg. Men cheftræneren har en stærk tro på, at tilskuerne kan hjælpe Brøndby i gruppespillet. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

- Jeg har et håb og en forventning om, at hjemmebanen kommer til at betyde voldsomt meget. Det tryk vores fans kan lægge på østrigerne, giver en helt anden oplevelse for dem på banen, mener Niels Frederiksen

- Jeg tror sagtens, at tilskuerne kan få en afgørende rolle onsdag aften. Men vi skal huske at spille på en sådan måde, at alle tilskuerne er med os hele vejen.

- Selvfølgelig er det indlysende, at tilskuerne vil drive os mere frem på banen, understreger han.

I det første opgør sidste tirsdag hed skudstatistikken 29-2 i østrigernes favør. Begge Brøndbys afslutninger var altså inden for målrammen. Mikael Uhre scorede i starten af kampen, mens Anis Ben Slimane ramte overliggeren, da det stod 1-1.