Mbappé i stormvejr efter grineflip: - Vågn op!

Det tager to timer at køre med tog mellem de to franske byer Paris og Nantes.

Derfor vovede en journalist mandag at spørge fodboldstjernen Kylian Mbappé og hans træner i Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, om ikke holdet i klimaets tjeneste burde have taget et tog i stedet for et privatfly, da det i weekenden gjaldt en udekamp i det vestlige Frankrig.

Deres reaktion på spørgsmålet har nu sendt de to i modvind hjemme i Frankrig, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sammen sad de mandag på et podium for at svare på spørgsmål inden Champions League-opgøret mod Juventus tirsdag aften.

Da spørgsmålet lød, brød de begge ud i grin. Kylian Mbappé nærmest vred sig i grin, inden han sagde, at han ikke havde noget svar på spørgsmålet.

Forinden var cheftræner Christophe Galtier kommet med et ironisk svar om, at klubben har adspurgt sin rejsearrangør om muligheden for at rejse til udekampe med en såkaldt landsejler, som er et strandkøretøj med sejl.

Videoen fra pressemødet har siden floreret på de sociale medier, og de to fodboldpersonligheders reaktion har fået heftig kritik, fordi klimaudfordringerne ellers fylder meget i debatten i Frankrig.

Frankrigs minister for energiomstilling, Agnès Pannier-Runacher, er en af dem, der har fordømt Mbappé og Galtiers måde at reagere på.

Kylian Mbappé nærmest vred sig i grin, da han blev stillet et spørgsmål om klimaforandringer på mandagens pressemøde. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

- Deres reaktion viser, hvor langt de er fra de udfordringer, som klimaforandringerne medfører, siger ministeren ifølge AFP og understreger, at klimaforandringerne i Frankrig blandt andet medfører tørke og skovbrande.

Hun kalder desuden Christophe Galtiers forsøg på et humoristisk svar for ydmygende.

Også Paris' borgmester, Anne Hidalgo, har svært ved at se det sjove i det spørgsmål, der blev stillet.

- Det er ikke i orden at svare på den måde. Vågn op, drenge, skriver hun på Twitter.

AFP har uden held forsøgt at få en kommentar fra Kylian Mbappés lejr. PSG har forsvaret flyrejsen med, at der ikke var nogle tog, der kunne fragte klubbens spillere hjem til Paris efter lørdagens kamp. Klubben oplyser desuden, at man rejser med bus til de kommende kampe, skriver svenske TT.

