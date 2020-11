Medie: Ajax haster tre profiler ind til FCM-brag

Hollænderne fløj sent i aftes Onana, Tadic og Gravenberch til Danmark

FC Midtjylland kan formentlig strege Kjell Scherpen fra scoutingblokken før nøglekampen mod Ajax i Champions League.

Efter nogle kaotiske timer i Amsterdam valgte Ajax sent i aftes at flyve førstekeeper Andre Onana til Danmark sammen med de vigtige midtbanespillere Dusan Tadic og Ryan Gravenberch, skriver Voetbal International.

De tre spillere gennemgik en ny covid-test mandag, og for at få spillerne til Danmark i tide, så fløj de i aftes, selv om testresultatet endnu er ukendt.

Ajax måtte lade 11 spillere blive hjemme i Amsterdam grundet positive covid-test før kampen mod FC Midtjylland. Blandt spillerne var klubbens foretrukne trio på midten - Davy Klaasen, Dusan Tadic og Ryan Gravenberch.

Dusan tadic åbnede scoringen mod Atalanta sidste uge. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

De mange positive testresultater var overraskende sammenlignet med den normale testmetode i Holland. André Onana og Ryan Gravenberch har eksempelvis tidligere haft positive test, men har længe været clearet til at spille.

Mistanken går derfor på, at det er uskadelig virus, der har udløst de positive UEFA-prøver, og en ny prøve håber Ajax på vil udløse grønt lys.

Det er sundhedsmyndighederne i Danmark, der kræver en negativ test for at give spillerne lov til indrejse.

Hvad betyder Champions League-gruppespillet for FC Midtjyllands efterår i Superligaen? Klaus Egelund kommer med dommen. Billeder/Produktion: Ritzau Scanpix/Maya Westander

Lykkes det ikke at få Andre Onana kampklar, bliver det den normale tredjekeeper Kjell Scherpen, der skal debutere mellem stængerne for Ajax, mens de øvrige fravær udløser en stribe rokader, som er svære at forudse.

Eksempelvis forventes den tidligere Manchester United-spiller, Daley Blind at blive skubbet frem på midtbanen, mens Quincy Promes ventes at starte i stedet for Tadic.

