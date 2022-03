Medie: CL-brag i fare

Chelsea har en kamp mod Lille i Champions League som deres næste opgave, men den kamp kan nu se ud til at være i fare. Det skyldes de sanktioner, som har ramt klubben, da de er ejet af den russiske rigmand Roman Abramovich.

Det skriver den franske sportsavis L'Equipe.

Russeren skulle nu være black-listet af EU, som Storbritannien ikke længere er en del af. Derfor kan de godt spille videre i England, men i EU-landet Frankrig er reglerne altså anderledes for London-klubben.

Når Chelsea ikke kan spille på fransk jord, så skyldes det, at en kamp i Champions League vil være med til at skabe indtægter. Der kan dog være mulighed for, at de kan få dispensation, så kampen kan spilles.

Teksten til de sanktioner, som udløser denne usikkerhed, er lavet mandag, og hvis der ikke findes nogen undtagelser i teksten, så vil der være stor risiko for, at kampen ikke kan spilles, lyder det fra en kilde til førnævnte sportsavis.

Det forlyder endvidere, at både Chelsea, UEFA og EU-rådet er blevet informeret om risikoen og konsekvenserne af de nyeste sanktioner.