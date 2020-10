Medie i voldsomt stormvejr: Nu undskylder de

Det spanske medie ABC har bragt sig selv i store problemer efter Barcelonas 5-1-sejr over Ferencvaros i Champions League tirsdag aften.

17-årige Ansu Fati spillede en stor kamp og stod både for en scoring og et oplæg. Det markerede mediet blandt andet således i kampreportagen:

- Når Ansu løber, har han noget tilfælles med en gazelle. Han ligner en meget ung og sort gadesælger, den slags man kunne se løbe i Paseo de Gracia (stor gade i Barcelona, red.) og råbe 'vand, vand', når politibetjentene kom.

Kommentaren har ikke overraskende vakt opstandelse i det spanske, hvor Ansu Fatis holdkammerat, superstjernen Antoine Griezmann, ikke lægger fingre imellem.

- Ansu er en utrolig knægt, som fortjener respekt ligesom alle andre menneker. Nej til racisme og nej til dårlig uddannelse, skriver franskmanden på sin personlige Twitter-konto.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Griezmann er den første fra Barcelona-lejren, der har reageret på kommentaren.

Efterfølgende har ABC opdateret reportagen med en forklaring fra forfatteren.

- I min iver efter at hylde det smukke ved Ansus bevægelse og hans klasse som meget ung spiller blev nogle udtryk opfattet racistisk, lyder det indledningsvist.

Han skriver videre, at intet kunne være længere fra hans intention, og at hans positive holdning til Ansu Fati har været tydelig i alle reportager siden Fatis debut sidste år.

Salvador Sostres slutter forklaringen med en uforbeholden undskyldning.

- Jeg er meget ked af misforståelsen og undskylder til alle, der måtte være blevet stødt.

Det er uvist, om den får konsekvenser for journalisten Salvador Sostres, der står bag artiklen, eller for mediets relation til den spanske storklub.

Spanieren Ansu Fati med rødder i Guinea-Bissau anses for at være et af verdens absolut største talenter og blev sidste år den næstyngste til at repræsentere Barcelona i en alder af 16 år og 289 dage.

I sidste sæson medvirkede han i 33 kampe og scorede otte mål, mens han i denne sæson har scoret tre mål i fire kampe.

Han er desuden noteret for fire A-landskampe for Spanien.

Ansu Fati fejrer en scoring med Lionel Messi. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

