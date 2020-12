Medie: Overvejer gigantisk CL-ændring

Fodboldens Champions League kan snart blive afviklet i en helt anden udgave, end man kender den i dag.

Således skriver den britiske avis The Times, at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skal forhandle om et nyt forslag til en reform af kontinentets største klubturnering.

Planen er, at de europæiske klubturneringer skal reformeres fra 2024, og ifølge The Times er Uefas foretrukne kommende model én stor liga i Champions League til at begynde med.

Her får alle klubber ved en lodtrækning ti forskellige modstandere, som man møder én gang.

Efter de ti kampe vil de 16 bedste klubber avancere til knald eller fald-fasen begyndende med ottendedelsfinaler.

UEFA med præsident Aleksander Ceferin i spidsen skal diskutere ny model for Champions League. Foto: Rafael Marchante/Reuters

Her skal nummer 1 møde nummer 16, nummer 2 møde nummer 15 og så fremdeles. Holdene, der slutter på pladserne fra 17 til 24, flyttes til knald eller fald-fasen i Europa League.

Hensigten er at minimere antallet af betydningsløse kampe, som der nu kan forekomme at være i gruppespillet.

De seneste mange år har 32 deltagerklubber været opdelt i otte grupper, hvorfra de to bedste avancerer til ottendedelsfinalerne, mens de otte treere flyttes over i Europa League.

Tidligere er et forslag om at lave fire grupper med otte hold i hver blevet afvist af Uefa.

