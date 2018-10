Medierne går amok i eufori: Dansk komet hyldes for fænomenal debut

Efter noget af et tilløb i ungdomsrækkerne og sågar på lejeaftale i Stuttgart – samt ikke mindst den langvarige skade i 2017 – er der for alvor kommet fart på Jacob Bruun Larsen.

Skulle der have siddet et par tungnemme fodboldfans et sted i Tyskland og endnu ikke have luret, at den unge dansker har et ekstraordinært talent, så blev de vækket fra deres dvale onsdag aften.

Her blev han af cheftræner Lucien Favre bedt om at trække strømperne op og snøre støvlerne, da Marius Wolf blev flået ud i pausen.

Ind til Champions League-debut efter to mål i foreløbig tre Bundesliga-kampe denne sæson.

Seks minutter senere havde han gjort det igen. Bolden blev af Jadon Sancho skubbet ind i AS Monacos straffesparksfelt, hvor Bruun Larsen havde fundet plads, og så sparkede han bolden fladt under Diego Benaglio, der kunne gøre hverken til eller fra.

Danskeren var ellevild, det samme var hans holdkammerater, og begejstringen nåede nye højder, da Francisco Alcácer øgede til 2-0, inden Jacob Bruun Larsen i overtiden ydmygede sin direkte modstander i Dortmunds venstre angrebsside og afleverede til Marco Reus inde i feltet, så stjernen kunne lukke og slukke til 3-0.

'Danskeren har travlt'

Den begejstring, som Dortmund-kollektivet udviste på banen – tilsat et brusende gult hav på Westfalenstadions enorme tribuner – fortsatte i timerne efter storsejren i gruppespillet; i medierne.

De er aldrig for fine til at kalde en spade for en spade i Spiegel, Bild og hvad de ellers hedder, giganterne syd for grænsen. Og heller ikke torsdag morgen, hvor Bruun Larsen er det naturlige sted at fokusere.

’Joker Bruun Larsen führt BVB zum klaren Sieg gegen Monaco’ – Der Spiegel, der ellers har haft travlt med at berette og forsvare interviewet med Kathryn Mayorga de seneste dage, kalder danskeren for midtpunktet i kampen under ovenstående overskrift.

Roser Bruun Larsen til skyerne: Sæsonens helt store overraskelse - Hareide skal overveje en udtagelse (TV3 Sport)

Bild Zeitung giver den vanlig gas på sin forside og kalder jokeren fra Lyngby for Blitz-Bruun: ’Og danskeren har travlt. Stortalentet kom ind efter pausen og stemplede ind som Blitz-Bruun: Allerede efter seks minutter slog han til med sin anden boldberøring, skriver avisen.

Det er Bruun Larsen og Jadon Sancho, der får al opmærksomheden i medierne.

Die Welt udtrykte det således om danskerens mål: ’Det er sådanne øjeblikke, der henrykker fans og forbløffer fagfolk. På en eller anden måde klarer Sancho sig fri af Monacos forsvar og spiller en centimeter-præcis aflevering til Jacob Bruun Larsen. Danskeren, der kort forinden havde ryggen til målet, vender sig lynhurtigt og skyder iskoldt’.

Der Tagesspiegel nøjed med at konstatere, at samspillet mellem de to talenter er bemærkelsesværdigt ...

'Denne slags gade-fodboldspillere'

Medierne står ikke alene med deres pæne ord om Jacob Bruun Larsen.

Holdkammeraterne havde efter kampen svært ved at holde det inde, hvor de især hæftede sig ved Jadon Sancho og Jacob Bruun som repræsentanter for den næste Dortmund-generation, der er stormet ind i denne sæson.

- Når du har denne slags gade-fodboldspillere som Jadon og Jacob, bliver det rigtig sjovt, sagde anfører Marco Reus ifølge Süddeutsche Zeitung.

- Det er skønt. Vi har nogle unge spillere, der giver os utrolig meget og gør en forskel, roste målmand Roman Bürki.

Dortmund vandt kampen 3-0 – og det var uden kulturbærere som Mario Götze, Shinji Kagawa og Marcel Schmelzer vel at mærke.

Føler de, de kan gå på vandet for tiden i BVB09, så er det forståeligt. Efter at have klasket RB Leipzig 4-1 i sæsonpremieren, FC Nürnberg 7-0 og Bayer Leverkusen 4-2 fører de tidligere Champions League-mestre Bundesligaen med et point foran Bayern München og Hertha Berlin.

Krydret med to sejre i to Champions League-kampe – og ingen mål indkasseret gør det Die Borussen til et af Europas mest succesfulde hold i disse dage.

Lørdag venter FC Augsburg i Bundesligaen. Spørgsmålet er så, om Lucien Favre holder sin danske joker på bænken.

Se også: Glad Jacob Bruun efter CL-brag: Det er så simpelt

Se også: Irriteret Pochettino efter lyn-scoring: Så er det altså svært

Se også: Ren legestue: Neymar slagter miniputter

Se også: Drømmemål i forrygende Barcelona-sejr

Se også: Sent mål sikrer Napoli sejr over Liverpool