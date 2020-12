'Messi har brug for Martin'

Se dansk professionel top-boksning lørdag her på Ekstra Bladet (PLUS++). Få adgang her.

Det har nok været den bedste uge i hele hans karriere.

Pludselig begyndte cheftræner Ronald Koeman at kigge Braitwhaites vej, og han kvitterede straks.

Danske Martin har scoret fire mål i bare tre kampe for en af verdens største klubber, og han kan få stor betydning for Barcelonas allerstørste stjerner.

- Måske vil Messi få et samarbejde med Martin, som han havde med Suárez, fordi Martin er hurtig og tænker også hurtigt. Det har Messi brug for. Messi kan ikke løbe på samme måde som for flere år siden.

- Jeg tror, det kunne blive et godt samarbejde, selv om Martin ikke er et stort navn, siger journalist på El Mundo Deportivo Cordula Reinhardt Hofmeyr til Ekstra Bladet.

Gør Griezmann bedre

Hun påpeger også, at Braithwaites tilstedeværelse som spidsangriber har gjort Antoine Griezmann, som ellers har været en skuffelse i Barcelona, bedre.

- Med Martin spiller Griezmann anderledes bag 9'eren og viser sin bedste version.

Danskeren har bombet mål ind den seneste uge. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

- Martin arbejder hårdt og har også trænet frivilligt. Han er meget intelligent. Han er ikke en stor stjerne. Jeg siger ikke, at han ikke er god. Det minder om, da Barcelona hentede Henrik Larsson. Holder lav profil, har en enorm fodboldintelligens og er en holdspiller.

- Specielt assistent Henrik Larssons arbejde med angriberne har været rigtig godt for Martin. Han vil med sikkerhed få flere chancer.

Henrik 'Henke' Larsson vandt Champions League med FC Barcelona i 2006. Foto: Montserrat T. Diez/AP

Der er flere vigtige faktorer, som gør, at den danske landsholdsspiller kan blive en succes.

- Hans store fordel er, at han allerede kender ligaen. Hen ved, hvad det handler om. Bare tænk på da Allan Simonsen kom her (til Barcelona, red.). Han havde problemer i starten, fordi alt var nyt. Martin kender Spanien. Det er meget vigtigt.

Braitwhaite blev hentet til Barcelona fra Madrid-klubben Leganés. Foto: Attila Kisbenedek/Ritzau Scanpix

- Et andet plus, Martin har, er, at han allerede er en mand. Det er ikke som de unge talenter, der kommer op. Han har ikke det samme pres på sig som dem. De skal bevise hver kamp, at de kan blive den næste Messi, siger Cordula Reinhardt Hofmeyr.

Barcelona spiller igen lørdag i La Liga mod danske Jens Jønsson og Cádiz.

