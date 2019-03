Messi-magi sender Barcelona i kvartfinalen

Et kort øjeblik så Lyon ud til at kunne skabe en overraskelse på Camp Nou, men Lionel Messi ville det anderledes og sendte sikker Barcelona i kvartfinalen

I en ensidig forestilling vandt Barcelona sikkert 5-1 hjemme over Lyon og er dermed som det eneste spanske hold klar til kvartfinalerne.

Lyon var inden aftenens ottendedelsfinale ligeledes alene tilbage om at forsvare de franske farver i årets turnering efter deres olierige parisiske naboers exit ugen forinden.

Men foran porten til kvartfinalerne stod Barcelona på Camp Nou i noget nær stærkeste opstilling, og de spanske værter havde ikke i sinde at lade de franske underdogs passere.

Siden første opgør på Parc Olympique Lyonnais havde Barcelona spillet sig i finalen i Copa del Rey, cementeret førstepladsen i La Liga og slået rivalerne fra Real Madrid hele to gange. En imponerende formkurve, som gjorde udsigterne til en overraskelse svære at få øje på.

Ganske som forventet satte gæsterne sig på begivenhederne fra kampens start, og trods et par sporadiske forsøg fra de orange-klædte gæster kom værterne planmæssigt i front efter 17 minutter.

En klodset glidende tackling i feltet af Denayer sendte Suarez i græsset, og med en overlegen Panenka, grænsende til det flabede, bragte Lionel Messi værterne foran og sikrede dermed, at aftenens opgør ville være afgjort efter 90 minutter

Ingen chance for Perez mod Lionel Messi. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

For 107. gang har Messi scoret for Barca i Champions League. Foto: SUSANA VERA/Ritzau Scanpix

Kort efter var Lyon tæt på at svare igen, da Dembélé bragede en afslutning tæt forbi sammenføjningen, men det var gæsternes målmand Anthony Lopez der øjeblikke senere kom i fokus.

Et sammenstød med Coutinho efterlod keeperen liggende i græsset i flere minutter, og trods klub-lægens forsøg på at få målmanden til at lade sig udskifte blev han på banen.

Og det skulle han nok ikke have gjort. Minutter senere trak Suarez ind i feltet, spillede bolden på tværs forbi en fremadstormende Lopez til Coutinho, der helt fri foran mål blot skulle sætte en inderside på bolden for at gøre det til 2-0.

Det så voldsomt ud, da Lyon-keeper Perez gik i græsset efter et sammenstød med Coutinho. Foto: Pau Barrena/Ritzau Scanpix

Scoringen fik Lyon-træner Bruno Genesio til at sætte reservekeeper Mathieu Gorgelin på banen. En tårevædet Lopez måtte alligevel forlade grønsværen og kunne fra bænken se de to hold gå til pause uden yderligere scoringer.

Starten af anden halvleg lod ikke umiddelbart til at byde på et ændret kamp-billede. Men i det 58. minut fik de spanske favoritter pludselig gummiben. Efter klumpspil i Barca-feltet havnede bolden hos Lucas Tousart, der resolut bragede læderet i kassen.

Nu var gæsterne pludselig kun en scoring fra miraklet, og nervøsiteten kunne mærkes på Camp Nou.

Men i Barcelona har de Messi. Og den argentinske troldmand, der tirsdag aften havde set sit nemesis Ronaldo sende Juventus i kvartfinalen, afgjorde kampen i løbet af de sidste 15 minutter.

Messi scorer sit andet mål i kampen og dræber spændingen. Foto: LLUIS GENE/Ritzau Scanpix

Efter at have fået serveret bolden på et sølvfad, har Pique gjort det til 4-1. Foto: JUAN MEDINA/Ritzau Scanpix

Først dansede han gennem Lyon-forsvaret og gjorde det til 3-1, inden han først assisterede Pique og siden Ousmane Dembélé til slutresultatet 5-1.

