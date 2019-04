Messi-show og kæmpe drop i Barcelona

Manchester United drømte om et nyt mirakel på Camp Nou, men den var Lionel Messi ikke med på.

På Camp Nou smadrede den lille, magiske argentiner effektivt englændernes Champions League-forhåbninger, og allerede efter tyve minutter måtte Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sande, at det ikke blev nogen ny stor aften for ham og De Røde Djævle i Barcelona.

For tyve år siden sikrede nordmanden englænderne Champions League-trofæet efter et mirakuløst finale-comeback mod Bayern München.

Manchester United skulle efter 0-1 på Old Trafford i første kamp forsøge at lave et nyt stort comeback, og fra tribunen kunne tidligere manager Sir Alex Ferguson se sin hjerteklub starte fremragende.

Marcus Rashford blev spillet fri og ramte overliggeren efter kun tredive sekunder, og United pressede hjemmeholdet langt tilbage i kampens første minutter og skabte flere muligheder.

Men FC Barcelona har Lionel Messi, og efter et kvarter lavede han tunnel på Fred, inden han med sit gyldne venstreben elegant drejede bolden i mål tæt op ad den ene stolpe.

Endnu en perle af Champions League-topscoreren, der fem minutter senere fordoblede føringen efter et kæmpe drop af David de Gea.

Den spanske keeper lod Messis halvbløde afslutning glide under sig, og så var den sidste lille rest af spænding forduftet.

David de Gea droppede, og så kunne Lionel Messi juble over sin anden scoring. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Manchester United skulle nu score tre gange, men miraklernes tid på Camp Nou var forbi. Det var Messis tryllerier derimod ikke.

En flok frustrerede Manchester United-spillere kunne slet ikke fange argentineren, der fortjent modtog Camp Nous tilbedende hyldest, da Felix Brych fløjtede til pause.

’Messi, Messi, Messi’.

Barcelonas 10’er var tæt på at fuldbyrde sit hattrick i 2. halvleg, men det var Coutinho, der fik nettet til at blafre, da han efter en times spil tordnede bolden ind bag David de Gea.

Der var tale om klasseforskel. Lionel Messi svingede taktstokken og FC Barcelona fik vist, hvorfor de er favoritter til snuppe pokalen i Madrid.

Ronaldo scorede, men det var ikke nok for Juventus, der overraskende blev sendt ud af Ajax. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Messis evige rival, Cristiano Ronaldo, bliver det i hvert fald ikke.

For i Torino leverede Ajax endnu en ny stor overraskelse på udebane. Ronaldo bragte ellers planmæssigt Juventus foran på hovedstød i 1. halvleg, men den hollandske danskerklub slog fornemt tilbage.

Hollænderne skabte masser af chancer, og det var bestemt ikke ufortjent, da stortalentet Matthijs de Ligt midt i 2. halvleg scorede det 2-1-mål, der sendte dem videre til semifinalen med en samlet 3-2-sejr.

