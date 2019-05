Messi tordner mod Barça-fans: - Grimt!

Lionel Messi er vred over, at Barcelonas fans piftede af Philippe Coutinho, da han blev skiftet ud i onsdagens kamp mod Liverpool

Philippe Coutinho har haft svært ved at overbevise det kræsne publikum på Camp Nou om sine kvaliteter, siden han skiftede til Barcelona fra Liverpool for 1,25 milliarder i januar 2018.

Onsdag aften kom det til udtryk, da brasilianeren lod sig udskifte efter en times spil mod sine gamle holdkammerater i de to holds første Champions League-semifinale.

En del af de 98.299 tilskuere kvitterede for en dårlig indsats ved at pifte Coutinho ud af banen, og det fik efter kampen Lionel Messi til at lange ud efter klubbens tilhængere.

- Det er en tid, hvor vi er nødt til at stå mere sammen end nogensinde. Både som spillere og fans. Det er noget, vi må opnå sammen, og det er ikke det rette tidspunkt at kritisere nogen.

- Det er grimt at se en holdkammerat blive behandlet sådan, lød det kontant fra Barcelonas ubestridte stjerne, der angiveligt har et tæt forhold til sin brasilianske holdkammerat.

Artiklen fortsætter under billedet...

Philippe Coutinho i aktion mod Joel Matip onsdag aften. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Det er dog ikke første gang, at der er mishagsytringer mellem Coutinho og fansene. Efter sin scoring i kvartfinalen mod Manchester United satte han begge pegefingre i ørerne for at signalere, at han lukkede kritikken ude.

Det blev opfattet som respektløst af Barcelonas fans, der efterfølgende gav Coutinho en hård medfart, da han blev skiftet ind i hjemmekampen mod Real Sociedad et par dage senere.

Utilfredsheden skyldes dog primært, at Philippe Coutinho endnu ikke formået at retfærdiggøre, hvorfor Barcelona kastede så mange penge efter den lille offensiv-spiller sidste vinter. I denne sæson er det blot blevet til fem scoringer og tre oplæg i La Liga samt tre mål og et enkelt oplæg i Champions League.

Til gengæld kan Barça-fansene så glæde sig over, at de allerede har løftet pokalen som spansk mester, og at de med en 3-0-sejr i bagagen ligner en sikker deltager i Champions League-finalen 1. juni i Madrid.

Returkampen mellem Barcelona og Liverpool spilles tirsdag.

Coutinho gad ikke høre på Barcelonas fans i kvartfinalen mod Manchester United. Foto: Susana Vera/Ritzau Scanpix

Se også: Stolt Klopp trods øretæve: - Vi var uheldige

Se også: Kæmpe triumf: Liverpool gennembanket på Camp Nou

'Skraldemanden' fra Vejle: Undskyld! Det er godt nok noget lort, jeg har lavet