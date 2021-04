Mestrene er færdige

Den forsvarende mester i Champions League, Bayern München, er ude af dette års udgave allerede i kvartfinalen.

Tirsdag vandt Bayern ganske vist returkampen på udebane mod Paris Saint-Germain med 1-0 efter en hæsblæsende kamp med mange chancer, men det rakte ikke, da PSG havde vundet den første kamp med 3-2.

Dermed er sidste års tabende finalist, PSG, klar til semifinalen på reglen om flest scorede udebanemål med samlet 3-3.

Nu venter enten Manchester City eller Borussia Dortmund, der spiller returkamp onsdag efter 2-1 til City i den første kamp hjemme.

Eric Maxim Choupo-Moting bragte Bayern München foran 1-0. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Bayern var pisket frem fra start i jagten på mål, og holdet dominerede da også uden at komme til de helt store chancer i opgørets første del.

Det kom PSG til gengæld i den grad. Den franske kontramaskine arbejdede som smurt ligesom i den første kvartfinale, og Kylian Mbappé og Neymar i sprudlende spillehumør kom til den ene store mulighed efter den anden.

Blot to minutter var spillet, da Mbappé fra en spids vinkel sparkede snert forbi stolpen.

Kort efter famlede Bayern-forsvaret, som det også ofte skete i sidste uge, så Neymar kunne afslutte i fri position, men afslutningen blev blokeret, så skuddet gik over mål.

Da den halve time var passeret, kom Neymar endnu tættere på, først med et følt skud på overliggeren og kort efter med en afslutning på stolpen.

Det lignede et spørgsmål om tid, inden PSG ville score, men i stedet slog Bayern til i den anden ende.

I første omgang blev David Alabas skud blokeret, men bolden røg op i luften, så den høje Maxim Choupo-Moting kunne heade riposten ind til 1-0 fem minutter før pausen.

Alaba både lukkede første halvleg og åbnede den anden med nærgående skud, men begge gik lige forbi.

Bayern fik lukket bedre ned for de franske kontraer, men PSG var alligevel tæt på 1-1, da storspillende Angel Di Maria snoede sig tæt på mål, men Neymar kom lige netop for sent til argentinerens tværpasning.

Godt ti minutter før tid hamrede Mbappé bolden i mål efter en friløber, men han viste sig at være offside.

PSG stillede sig kompakt, og Bayern havde svært ved at finde hullerne. I de sidste minutter lagde tyskerne et godt pres, men trods et par halve chancer holdt PSG stand og kunne juble over sit avancement.

