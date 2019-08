Midt i transfer-rygter: Eriksen i spil til stor pris

Den danske midtbaneprofil Christian Eriksen er med i kampen om at blive kåret som årets midtbanespiller for sine fine præstationer for Tottenham i sidste sæsons Champions League.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag i en pressemeddelelse.

Der er i alt tre nominerede til pladsen som bedste midtbanespiller.

Eriksen skal dyste om titlen med midtbanedynamoen Frenkie de Jong, som overraskende hjalp Ajax i semifinalen for herefter at blive solgt til FC Barcelona.

Den sidste nominerede er Liverpools anfører, Jordan Henderson, som sammen med sine holdkammerater kunne løfte Champions League-trofæet efter en 2-0-sejr over netop Tottenham.

Ud over årets midtbanespiller skal årets målmand, forsvarsspiller og angriber også findes.

Blandt de nominerede på målmandsposten er de to målmænd fra Champions League-finalen i form af Allison Becker fra Liverpool og franskmanden Hugo Lloris fra Tottenham.

Den sidste nominerede er Barcelona-målmand Marc-André ter Stegen.

Som bedste forsvarsspiller kan to Liverpool spillere løbe med prisen, da både højrebacken Trent Alexander-Arnold og stopperen Virgil van Dijk er nomineret.

Den nyslåede Juventus-spiller Matthijs de Ligt kan også vinde prisen.

På angrebspositionen er Liverpools Sadio Mané kommet i fornemt selskab, da han skal slå verdensstjernerne Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, hvis han skal gøre sig forhåbninger om en plads som den bedste angriber.

Juryen bestod af trænerne fra de 32 Champions League-klubber samt 55 journalister fra de 55 medlemslande i Uefa.

Vinderen bliver afsløret samtidig med, at der trækkes lod til Champions League-grupperne 29. august i Monaco.

Se også: Ny udvikling: Bandlyser kreative målspark

Fra bænken til banen - og et voldsomt millionhop!

Superligaen Indefra: Brøndby svinger øksen over dyre drenge