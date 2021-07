Midtjysk milliontriumf: CL-drømmen lever i Herning

FC Midtjylland ekspederede fortjent Celtic ud af Champions League, og Superliga-sølvvinderne er nu sikret minimum et gruppespil i Europa League

HERNING (Ekstra Bladet): FC Midtjylland besejrede onsdag aften Celtic fra Skotland på dramatisk vis med 2-1 i forlænget spilletid i Champions League-kvalifikationen.

Dermed lever CL-drømmen altså i bedste velgående for midtjyderne, og hvad endnu vigtigere er, så er FCM nu som minimum sikret en plads i Europa Leagues gruppespil og rare 100 mio. kr.

Fantastisk både for dansk fodbold og de midtjyske kræmmere på Heden.

Med sidste sæsons millionindsprøjtning i Champions League in mente, så er det nemt at forestille sig Claus Steinlein bruge torsdagen på at svømme rundt inde i Jyske Bank Boxen i bedste Joakim von And-stil.

Det begyndte dog ikke så festligt i Herning, og lad os være ærlige: Det var mere intenst end chancerigt på MCH Arena i første halvleg.

David Turnbull forsøgte sig efter en håndfuld minutter med et drilskt langskud, men Jonas Lössl valgte den sikre løsning og vippede afslutningen over mål.

Derfra var det så som så med noget, der bare mindede om målchancer.

Til gengæld kan årets mål allerede være scoret på MCH Arena. Desværre for midtjyderne af Celtics Callum McGregor.

Kort inde i anden akt opsnappede den skotske anfører clearingen på et hjørnespark. McGregor lagde bolden til rette til sig selv med brystkassen ved feltets kant og kanonerede så kuglen over i fjerneste målhjørne.

En vanvittig flugter og noget af en mavepuster til FCM, der ikke havde kreeret det fjerneste, men på den anden side ikke var blevet udspillet heller.

Reaktionen fra midtjyderne var dog både positiv og slagkraftig, og efter en time faldt udligningen, da Awer Mabil tog et perfekt timet løb i ryggen på Dane Murray i feltet, og den lille australier headede på fornemmeste vis indlægget fra Pione Sisto forbi den skotske keeper.

Artiklen fortsætter under billedet...



Awer Mabil slog til da det så værst ud. Foto: Bo Amstrup

Så nævner vi ikke, at Ryan Christie i sekunderne forinden burde have lukket kampen, men den giftige kantspiller overplacerede sit skud i fri position…

I de døende sekunder af den ordinære spilletid var de danske værter centimeter fra at afgøre affæren, da Evander chippede bolden i feltet til indskiftede Victor Lind, men den 18-årige angriber afsluttede snert forbi, og så stod den ellers på forlænget spilletid i Herning.

FC Midtjylland fortsatte ufortrødent sit pres, og fire minutter inde i den forlængede sendte Evander endnu en eventyrlig bold i feltet, som Dalsgaard fladt ekspederede ind foran mål, hvor indskiftede Raphael Onyedika iskoldt løftede læderet op i nettaget.

Det endte som en fortjent, midtjysk triumf, da Celtic var i tovene i den ekstra halve time, og det var noget tættere på 3-1 end straffesparkskonkurrence.

Men Steinlein og co. er nok ligeglade, så længe der ruller europæiske millioner ind på bankbogen i den nærmeste fremtid. Og det gør der.