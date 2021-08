Midtjysk mirakel påkrævet

Et coronaramt Midtjylland-mandskab uden flere profiler indkasserede tre mål på 13 minutter ude mod PSV i første opgør af to

Triumfen mod Celtic i seneste uge kan meget vel vise sig at være ekstra vigtig for Midtjylland.

I Holland blev de kørt over af et utrolig effektivt PSV-mandskab med 3-0. Danskerne skal levere et mirakel i Herning i returkampen, hvis de skal spille sig videre til Champions League-playoff.

Men trøstepræmien i form af Europa League-gruppespil er da også til at leve med. Her er Midtjylland sikret minimum 100 millioner kroner.

Cody Gakpo og en sprudlende PSV-offensiv var en for stor mundfuld for Midtjylland. Foto: imago-images.de/Ritzau Scanpix

Amputeret FCM-mandskab

Det var en kaotisk optakt, som Midtjylland og træner Bo Henriksen fik til braget i Eindhoven.

Fem spillere sad ude med coronavirus, mens klubben ganske bizart fik at vide få timer inden kampen, at midtstopper Juninho skulle afsone seks kampes karantæne efter et opgør fra sin tid i Brasilien.

Mandag stadfæstede FIFA dommen til også at gælde internationalt, men først tirsdag fik Midtjylland besked af UEFA ifølge klubben.

Bo Henriksen kunne stadig stille med otte af 11 gengangere fra sejren over Celtic, men trebackkæden var hårdt ramt, hvor kun Sviatchenko var samme starter, og selv førstereserven, Daniel Høegh, var ude.

Bo Henriksens mandskab fik tæsk i første opgør mod PSV i tredje runde af CL-kvalifikationen. Arkivfoto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Kørt over på 13 minutter

I kampens indledning var Midtjylland godt med, men så valgte PSV Eindhoven at vise klassen, der også fik ekspederet Galatasaray ud med samlet 7-2.

Noni Madueke modtog bolden på kanten af feltet og bragede hjemmeholdet i front ved at sende bolden helt op i det lange hjørne efter små 20 minutter.

En fremragende scoring, som fik Philips Stadion, der var fyldt godt op med hollandske fans, til at eksplodere.

Kort efter gik det galt igen. VM-matchvinderen anno 2014 slog til. Mario Götze tog et løb i ryggen på Raphael Onyedika og tog bolden ned. Skuddet blev afrettet af samme midtstopper, og danskerne var dermed nede med to mål.

PSV's frygtindgydende offensiv stoppede ikke her. Inden Bo Henriksens tropper nåede at trække luft ind, blev de straffet af hjemmeholdets Cody Gakpo.

Han stod alene ved bageste stolpe i coronasikker afstand fra midtjyderne og sparkede nemt et fladt indlæg ind.

3-0 efter 32 minutter, og den midtjyske offensiv, hvor Sviatchenko manglede sine vante makkere Dalsgaard og Juninho, var helt i opløsning.

Efter sidebyttet havde Erik Sviatchenko en afslutning i feltet, der gik langt over. PSV pressede på for en fjerde scoring og kom frem til flere muligheder, men fik ikke scoret yderligere.

Det ser derfor ud til, at Midtjylland spiller Europa League i efteråret, medmindre de sørger for et gigantisk comeback på tirsdag.