Minister efter kaos: Liverpool-fansenes skyld

Liverpool-fans uden gyldige billetter var ansvarlige for de problemer, der opstod indledningsvist før lørdagens Champions League-finale.

Det mener den franske sportsminister, Amelie Oudea-Castera, som giver sin udlægning af årsagen til uroen mandag.

- Først og fremmest skete der det, at der mødte massevis af britiske tilhængere af Liverpool op uden billetter eller med falske billetter, siger hun til den franske radiokanal RTL.

Liverpool-fansene var fanget i lange køer. Foto: Thomas Coex/Ritzau Scanpix

Finalen blev udskudt i 35 minutter på grund af tilskuernes vanskeligheder med at komme ind på stadion.

Politiet forsøgte at forhindre fans i at storme ind på stadion uden gyldige billetter. Politiet benyttede sig af tåregas, og det gik også ud over familier og børn.

- Jeg er ked af, at familier og børn var udsat for brugen af tåregas af politiet ved lørdagens Champions League, siger Amelie Oudea-Castera.

Politiet havde travlt forud for kampen. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Den franske sportsminister oplyste også, at det skal undersøges, hvordan man kan forbedre sikkerheden ved højrisiko-kampe.

Hun tilføjer, at der ikke var problemer med Real Madrid-fans før finalekampen på Stade de France i Paris.