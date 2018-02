Mirakler i målet redder United

David de Gea blev den store helt for Manchester United, da José Mourinhos defensive tropper fik kæmpet 0-0 med sig hjem fra første opgør mod Sevilla i Champions Leagues ottendedelsfinale.

Den spanske keeper viste i flere situationer sin vilde reaktionsevne, og med sit 19. ’clean sheet’ i 33 kampe denne sæson var den spanske landsholdsmålmand årsagen til, at Manchester United nu har et fint udgangspunkt til returopgøret mod Sevilla på Old Trafford 13. marts.

Se de vilde aktioner fra David de Gea øverst i artiklen.

Sevilla forsøgte ellers tydeligt at chokere et lavtstående United-hold fra begyndelsen med et hidsigt tempo, og allerede efter fire minutter testede Luis Muriel keeper David de Gea, der måtte ned i fuld længde for at få styr på et langskud.

Men Mourinhos mandskab fik langsomt kvalt den andalusiske ild med gentagne spilafbrydelser og konstante frispark.

Selv var englænderne kun farlige, når Romelu Lukaku fik lov til at bokse mod værternes forsvar, men belgieren missede sin største chance i første halvleg, da han blæste en flugter over efter en lille halv time.

Jose Mourinhos taktiske plan lykkedes, og portugiserens United-mandskab fik et 0-0 resultat med hjem til England. Foto: AP Photo/Miguel Morenatti

Det var spanierne, der ville spille fodbold onsdag aften i Sevilla. Men først i de døende sekunder af første akt, fik hjemmeholdet det til for alvor at brænde på hos David de Gea.

Derfor måtte Manchester Uniteds målmand vise to gange på to minutter, hvorfor han er en af verdens absolut bedste på stregen.

Først da Mercado saksesparkede mod mål efter et hjørnespark, og Muriel fik hårtotten på. Her reagerede de Gea hurtigere end sin egen skygge for at tippe kuglen over.

Endnu mere vanvittigt blev det 60 sekunder senere, da Luis Muriel igen-igen fik en oplagt mulighed. Denne gang med et helt frit hovedstød fra fem meters afstand, men de Geas sindssyge sprællemandsaktion på stregen efterlod colombianeren med sorteper for tredje gang i første halvleg.

David de Gea havde styr på Sevillas afslutninger hele aftenen. Foto: AP Photo/Miguel Morenatti

Chancerne blev bestemt ikke flere eller større efter pausen, men naturligvis fik Luis Muriel da lige fyret af et par gange mere mod Manchester Uniteds mål. Det var bare ikke den colombianske angribers aften i Sevilla over for et spansk plankeværk.

Den danske landsholdsanfører, Simon Kjær, har stadig problemer med at komme tilbage på Sevilla-holdet efter sin skade, og Kjær var udeladt fra truppen onsdag aften.

