Mobbet af stjernens kone: 'Undskyld'

Stemningen var formentlig en anelse anstrengt, da Timo Werner og Thiago Silva mødte ind til træning efter det første semifinale-opgør mod Real Madrid i Champions League.

Godt nok havde London-klubben med 1-1 sikret sig et glimrende udgangspunkt før returkampen i London, men undervejs havde den tyske angriber Timo Werner fortsat sin dårlige vane med at brænde selv de største chancer.

Angriberens bommert mod Real Madrid fik Isabelle de Silva, der er gift med tyskerens holdkammerat Thiago Silva, til helt uhørt at kritisere sin ægtefælles kollega i en video på sin Instagram-profil.

- Det er karma, venner. På alle de hold, jeg tager til, er der en angriber, der bliver ved med at brænde... Denne Werner, hvad hedder han egentlig? Vi har brug for et mål, vi har brug for at vinde kampen, men mine angribere vil ikke score. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke scorer, skældte hun ud på det sociale medie.

Ikke ligefrem befordrende for den gode stemning, men måske havde Isabelle de Silvas skældud, der trak store overskrifter, alligevel en effekt.

Timo Werner fandt i hvert fald vej til netmaskerne, da Chelsea sikrede sig den samlede sejr med 2-0 i hjemmekampen mod Real Madrid.

Efterfølgende kunne angriberen forklare, at der var gydet olie på vandene i forhold til Silva-familien.

- Det er hvad, der kan ske, når følelserne løber over. Thiago sagde også undskyld direkte til mig dagen efter. Så jeg er glad både på hendes vegne og på vegne af mine andre holdkammeraters hustruer. Det er bedst, at kvinderne derhjemme er glade, lød det fra tyskeren.

Stemningen er god igen mellem Thiago Silva og Timo Werner, der her fejrer en scoring med Tammy Abraham. Foto: Ritzau Scanpix

Efter målet i hjemmekampen mod Real Madrid fik piben da også en anden lyd på Isabelle de Silvas Instagram-profil.

- Werner... Rigtig godt. Det er det, jeg taler om. Du ved, hvordan man scorer. Du er den bedste, min ven! Elsker dig!, jublede den brasilianske influencer, der helt sikkert er klar med mere ros, hvis Timo Werner også formår at sparke Chelsea til succes i finalen mod Manchester City.