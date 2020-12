Modsiger Ronaldo

- Jeg har altid haft et godt forhold til ham. Jeg har nydt 12, 13 eller 14 år af prisuddelinger med ham. Jeg har aldrig set ham som en rival. Han forsøger altid at gøre det bedste for sit hold, ligesom jeg gør. Jeg har altid kommet godt ud af det med ham.

Cristiano Ronaldo og Juventus vandt tirsdagens duel mod Lionel Messi og Barcelona klart, og portugiseren gjorde efterfølgende en del for at fortælle, at rivaliseringen med Messi blot var medieskabt.

Juventus-cheftræner Andrea Pirlo har dog en lidt anden mening om den sag.

- Ronaldo var meget motiveret for at levere en god indsats mod sin evige rival, så når man er så motiveret, så bliver det hele simpelt, siger Pirlo ifølge goal.com.

Juventus blev det første italienske hold til at score tre gange ude mod Barcelona, og nederlaget betød, at spanierne for første gang siden 2006/2007 ikke vandt deres Champions League-gruppe.

Ronaldo scorede to gange i tirsdagens 3-0-sejr, og han er dermed oppe på fire mål i årets Champions League, hvor Messi kun har scoret tre gange. Topscorerlisten toppes af Morata, Haaland og Rashford alle med seks mål.

- Deres B-hold kan vinde Champions League

Svarer Pogbas agent igen

Arnesen ændrer alt

Husker du Danmarks landsholdshelt? Her er han i dag