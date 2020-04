Modtog dødstrusler efter mareridtsfinale

26. maj 2018 blev Champions League finalen afgjort mellem Liverpool og Real Madrid i Ukraines hovedstad Kiev.

Det opgør vandt Real Madrid med 3-1, efter Liverpool-målmanden Loris Karius droppede fælt ved to mål.

Siden er den 26-årige målmand skiftet til tyrkiske Beşiktaş på en lejeaftale, der løber frem til sommer.

Men han husker stadig den uheldige dag tilbage i maj 2018, hvor han indtog en noget uheldig hovedrolle.

Efter kampen kom det frem, at Loris Karius havde pådraget sig en hovedskade efter et sammenstød med Sergio Ramos, der hæmmede hans indsats under kampen.

Han fortæller til det tyske medie Bild, at han har lært meget siden episoden tilbage i maj 2018.

Loris Karius kastede bolden lige ud i fødderne på Karim Benzema ved stillingen 0-0, der let kunne bringe Real Madrid i front. Foto: Sergei Gritz/Ritzau Scanpix

- Tro mig, jeg har lært meget siden Champions League finalen i 2018.

- Set i bakspejlet, så skulle jeg have håndteret kommunikationen omkring min skade meget mere aggressivt, og gået ud og fortalt, at hjernerystelsen hæmmede mit syn under finalen, fortæller Loris Karius.

Efter kampen blev Liverpool målmanden overdænget med negative kommentarer på de sociale medier.

- Jeg havde ikke lyst til at bruge resultatet som en undskyldning, så det gjorde jeg ikke.

- Men når folk laver sjov med nogle, der har en slem hovedskade, så forstår jeg det slet ikke, fortæller Loris Karius.

Ved 2-1 til Real Madrid tog Gareth Bale chancen meget langt udefra med et svagt skud, som en målmand i en Champions League finale skulle redde. Det gjorde Loris Karius bare ikke på aften, og Real Madrid vandt 3-1. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Det var dog ikke kun sjov og onde ord, den unge målmand måtte tage med på vejen efter finalen i 2018.

Han modtog også dødstrusler.

- Du kan ikke klandre fans for at buhe af spillerne på banen. Det har de ret til, og det skal du som professionel kunne klare.

- Men når det bliver til personlige angreb og dødstrusler, så går det alt for langt.

- Jeg modtog nogle dødstrusler dengang, men jeg kan ikke tage det seriøst, når det er anonyme folk på internettet, der ikke engang kan vise deres ansigt på deres profiler, fortæller Loris Karius, der tydeligvis en en tykhudet herre.

Hvad fremtiden byder for målmanden, der stadig er ejet af Liverpool, ved han endnu ikke.

Hans kontrakt med førerholdet i Premier League løber frem til sommeren i 2022.

Loris Karius måtte tage den tunge tur forbi trofæet med de store ører i 2018 med en sølvmedalje i hånden. Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Se også: Premier League mødes fredag om corona-kaos

Se også: Angriber Eriksen: - Mangler karakter!

Se også: FCK-stjerne drømmer om anden klub