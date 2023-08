Mødte op med tandbeskyttere: Var forberedt på slåskamp

Det blev ikke til scoringer i den europæiske kamp mellem FCK og Sparta Prag tirsdag aften, men der var derimod lidt for meget gang i den uden for kridtstregerne.

Fans af begge klubber var nemlig mødt op for at gå i kødet på hinanden inden kampen.

Og de var klar på kamp.

Det fortæller vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Michael Vibe Kragh i et skriftligt til Ekstra Bladet.

- Før kampen tilbageholdt vi 38 tjekkiske tilhængere, da der var opstået et slagsmål mellem dem og nogle FCK-tilhængere.

- De var tydeligt forberedt på slagsmål, da begge parter havde tandbeskyttere på og hætter, som kunne trækkes ned over ansigtet.

- Efter kampen valgte vi at holde de tjekkiske fans på stadion for at undgå yderligere sammenstød, siger han.

De fik efterfølgende lov til at gå, og det skulle angiveligt været foregået i god ro og orden.

I alt er der nemlig kun blevet foretaget én anholdelse over natten, oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- En 32-årig tjekke blev anholdt og sigtet for vold i form af en lussing, som blev tildelt en anden tilskuer.

Han er siden blevet fremstillet i et grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling, men blev løsladt igen.

FCK og Sparta Prag forlod græstæppet med et 0-0-resultat i bagagen. Derfor er alt åbent, når holdene mødes i den tjekkiske hovedstad i næste uge.